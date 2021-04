Le détail romantique de Gérard Piqué qui est devenu fou dans les réseaux

Il s’avère qu’un ami du footballeur a montré une conversation qu’il a eue avec lui, après que son équipe, le Barça, ait réussi à obtenir la Coupe du Roi.

L’influenceur ibérique Ibaí Llanos était en charge de partager ce qui semble être une conversation normale entre garçons, dans laquelle il a interrogé Gérard sur le nombre total de titres qu’il a conquis, cependant, une fois la capture d’écran partagée, l’attention s’est concentrée sur un seul détail, son image de profil.

Capture d’écran WhatsApp Gerard Piqué. (Twitter.)

Et c’est que la photo que Piqué doit communiquer avec ses contacts n’est autre que celle de sa femme, mais ce n’est pas n’importe quelle photo, l’image est une capture de MTV Unplugged, enregistrée en 1999.

Sur l’image, vous pouvez voir Shakira avec le look de cette époque, avec des cheveux rouges et un jean en cuir dans des tons sombres. À cette époque, Piqué n’était qu’un adolescent de 12 ans, un fait que les utilisateurs du réseau n’ont pas manqué et souligné le geste romantique du père des enfants colombiens.