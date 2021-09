Le détaillant britannique Currys avait un accord Metroid Dread qui était trop beau pour être vrai

Image : Nintendo

Mettre à jour: Il semble que l’ajout du jeu à votre panier révèle maintenant le prix réel facturé pour le jeu à venir, 49,99 £. Des visages tristes tout autour. Il reste à voir si les commandes des personnes qui ont réussi à l’obtenir pour seulement 26,99 £ seront honorées.

Histoire originale : Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous avez jusqu’à présent réussi à résister à l’appel de la sirène d’une précommande Metroid Dread avant sa date de sortie du 8 octobre, vous voudrez peut-être consulter cette excellente offre du détaillant Currys / PC World.

Il n’y a pas de bonus de précommande sophistiqués, de statues ou d’autocollants inclus avec celui-ci, mais vous obtiendrez apparemment une copie physique du Metroid Dread pour seulement 26,99 £.

Est-ce une sorte d’erreur ou peut-être un produit d’appel calculé pour vous faire affluer sur le site ? Nous ne pouvions pas dire [YES WE CAN — SEE THE UPDATE ABOVE — IT WAS LIES, ALL LIES!!], mais il est difficile de contester ce prix pour un tout nouveau jeu Nintendo propriétaire le jour du lancement.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez passé une commande avec Currys.