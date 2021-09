Le détaillant liste la date de sortie possible d’Alan Wake Remastered

in

Gematsu rapporte qu’une liste sur la page de la boutique de Rakuten Taiwan pour Alan Wake Remastered suggère une date de sortie le 5 octobre ainsi que des apparitions sur PS5, PS4 et Xbox Series X|S, renforçant les spéculations selon lesquelles la franchise reviendra bientôt.

Avant cette liste, l’événement initial pour déclencher cette spéculation était une fuite sur Epic Games Store suggérant son existence, bien que jusqu’à présent nous ne connaissions pas de date de sortie ou sur quelles autres plates-formes il apparaîtrait. Cette liste change cela et indique clairement qu’elle arrive bientôt.

Gematsu a également noté un tweet de l’analyste Daniel Ahmad qui suggère qu’une annonce officielle est à venir la semaine prochaine, ce qui coïncide également avec le moment où Sony héberge sa vitrine PS5. Cela indique potentiellement que la présentation est le début officiel d’Alan Wake Remastered.

Il est logique que le développeur Remedy veuille revenir à Alan Wake après toutes ces années. Ce n’est un secret pour personne que les gens de l’entreprise aiment le monde du jeu, à tel point qu’il est connecté au monde de Control avec des références directes au personnage principal et à un morceau de son DLC, AWE, présenté comme un croisement entre les deux franchises. Et Remedy a déclaré qu’il voulait faire un Alan Wake 2, il est donc logique qu’il veuille préparer le public avec un remaster.

Remedy a récemment réédité Control pour les consoles de nouvelle génération avec Control: Ultimate Edition, et nous savons qu’une suite et un spin-off multijoueur sont déjà en préparation. Il semble qu’il y ait encore plus d’histoires que Remedy veut raconter dans l’univers partagé d’Alan Wake/Control.

Alan Wake a été initialement publié en 2010 en exclusivité Xbox 360, bien que Remedy ait récemment racheté les droits de publication. Control: Ultimate Edition est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.