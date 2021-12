Le détaillant mexicain Elektra, détenu par le millionnaire Ricardo Salinas, accepte les paiements avec Bitcoin

Pour Hannah Perez

Le magasin a annoncé l’adoption du Bitcoin dans une publicité sur son site Internet où il proposait des remises de 20 % pour ceux qui optent pour ce mode de paiement.

***

Au Mexique, les magasins Elektra, propriété du millionnaire Ricardo Salinas Pliego, sont devenus le premier commerce de détail du pays à adopter Bitcoin comme mécanisme de paiement.

Le site officiel de la chaîne de magasins a partagé la nouvelle jeudi à travers une annonce promotionnelle qui offre une remise de 20% aux utilisateurs qui annulent leurs achats avec la crypto-monnaie phare. Selon l’annonce, la remise sera disponible jusqu’au 31 décembre ou « tant que la promotion est épuisée ».

Capture d’écran Elektra.com.mx

Le propriétaire de l’entreprise a également confirmé la nouvelle via son compte Twitter officiel. « Les rumeurs sont vraies, Elektra est le premier magasin de détail au Mexique qui vous permet d’acheter avec Bitcoin », a écrit Salinas. Il a également souligné que l’initiative place le détaillant au-dessus de la concurrence. « Nous sommes géniaux… Je sais, c’est notre obligation, de donner l’exemple », a ajouté le millionnaire dans un autre tweet.

Est-ce que quelqu’un a dit « #BitcoinElektra » ????? Nous sommes toujours à l’avant-garde pour offrir plus d’options à nos clients. ???? Comment utiliseront-ils leur #Bitcoin chez Elektra ? https://t.co/ArunybZBBg – Elektra México (@ElektraMx) 16 décembre 2021

Elektra adopte les paiements Bitcoin

L’adoption des paiements avec Bitcoin par la division commerciale de Grupo Elektra intervient peu de temps après que Salinas a avancé les plans en septembre. Comme signalé Bitcoin quotidienL’homme d’affaires, qui a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la crypto-monnaie cette année, avait indiqué sur Twitter qu’il travaillait pour que les magasins acceptent Bitcoin via le Lightning Network.

Peu de temps auparavant, le millionnaire avait assuré que sa Banco Azteca, qui fait partie de Grupo Elektra, deviendrait bientôt le premier prêteur mexicain à accepter Bitcoin. Cependant, après son annonce, le gouvernement a averti qu’il n’était pas possible en vertu de la loi mexicaine pour une banque de le faire.

La chaîne de magasins a intégré les paiements avec Bitcoin via BitPay, tel que lu dans la section Termes et conditions du site Web du détaillant. La section précise également que Bitcoin est la seule crypto-monnaie actuellement acceptée par Elektra et que la société n’offre pas d’autres services tels que l’achat, la vente, l’échange ou le stockage d’actifs numériques.

BitPay est un processeur de paiement en monnaie numérique qui permet aux entreprises de recevoir facilement ces actifs. La société basée aux États-Unis traite les paiements au commerçant, lui donnant la possibilité d’échanger les fonds contre de la monnaie fiduciaire. Ni Elektra ni son propriétaire n’ont précisé si la société conserverait les fonds en Bitcoin ou les échangerait contre des pesos mexicains ou une autre devise.

Il convient de noter que Grupo Elektra est une société internationale spécialisée dans le commerce et les services financiers en Amérique latine et l’un des plus grands fournisseurs de prêts non bancaires aux États-Unis. Sa zone commerciale offre une variété de produits allant de l’électroménager, de l’électronique, des motos, etc. Ils ont plus de 1 000 magasins au Mexique, aux États-Unis, au Guatemala, au Honduras, au Panama et au Salvador.

Pour sa part, Salinas Pliego est la troisième personne la plus riche du Mexique, avec une valeur nette estimée à 15,4 milliards de dollars.

Lecture recommandée

Article de Hannah Estefanía Pérez / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash