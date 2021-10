Le détaillant REI lance des programmes pour investir dans des startups fondatrices de couleurs vendant des équipements de plein air

REI s’est fixé pour objectif 2030 d’ajouter au moins 200 nouvelles marques à sa gamme, détenues ou dirigées par des personnes de couleur. (Photo REI)

Dans le but de vendre plus de produits d’entreprises dirigées par des personnes de couleur, le détaillant de plein air REI lance un programme pour soutenir divers entrepreneurs produisant des équipements pour le camping, la randonnée, le vélo, le ski et les activités connexes.

Path Ahead Ventures de la société de Seattle investira 30 millions de dollars dans des programmes qui aident divers fondateurs à créer et à développer leurs entreprises dans l’espoir qu’ils pourront vendre leurs articles sur REI.com ou dans l’un des 171 magasins de détail de la société.

REI s’est fixé pour objectif 2030 d’ajouter au moins 200 nouvelles marques à sa gamme, détenues ou dirigées par des personnes de couleur. Atteindre cette référence signifierait que plus de 15% des marques vendues chez REI provenaient d’entreprises avec un leadership racialement et ethniquement diversifié.

Selon REI, seulement 1% des marques de vente au détail appartiennent à des personnes de couleur. L’industrie du plein air vaut 459,8 milliards de dollars.

L’initiative a deux axes :

Un programme appelé Embark, qui cible les entrepreneurs ayant des idées à un stade précoce. Il offrira aux fondateurs une subvention sans équité et un cours virtuel de trois mois sur les meilleures pratiques. Le cours est développé en partenariat avec Founded Outdoors, un programme soutenant divers fondateurs dans de multiples industries. Embark accepte les candidatures pour sa première cohorte jusqu’au 28 novembre. Son programme Navigate aidera les entrepreneurs prêts à développer leur entreprise. Il fournira également un financement ainsi que des ressources pour la production, la distribution, la publicité et le réseautage. Cet effort sera lancé l’année prochaine.

« Les détaillants, y compris REI, se sont procurés des produits d’une manière qui a rendu difficile la concurrence pour les entreprises plus petites et plus récentes, ce qui a eu un impact disproportionné sur les fondateurs de la couleur », a déclaré Dan Kihanya, directeur du développement d’entreprise de REI, dans un communiqué.

Selon des recherches récentes, les Noirs, les Afro-Américains, les Hispaniques et les Latinos participent également à des activités de plein air à des taux inférieurs à ceux des Américains blancs.