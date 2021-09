Le détaillant semble avoir découvert de nouveaux jeux SNES des années 90 scellés, et ils sont à vendre

Image : La vie de Nintendo

Ce n’est pas souvent que vous tombez sur un tout nouveau stock de jeux sortis dans les années 90 lorsque vous parcourez votre magasin de jeux préféré, mais nous voici avec l’une des listes de vente au détail les plus intrigantes que vous verrez probablement toute l’année.

Le détaillant allemand Galeria Kaufhof a ajouté aujourd’hui une toute nouvelle liste pour Lufia II: Rise of the Sinistrals, connu simplement sous le nom de Lufia en Europe, qui a été initialement publié en 1997. La liste indique qu’il est livré avec son emballage et son manuel d’origine et qu’il n’est disponible que dans certaines succursales.

Ce qui rend la liste encore plus impressionnante, c’est qu’il s’agit en fait de la version “Big Box” du jeu, qui est livrée avec un guide de stratégie inclus. Un rapide coup d’œil sur eBay suggère que cette édition se vend maintenant considérablement plus que son prix de vente conseillé d’origine, mais Galeria Kaufhof la vend pour un prix relativement modeste de 79,99 €.

Image : Galerie Kaufhof

Pour éclairer un peu plus la situation, les passionnés de jeux ont discuté de la liste sur NeoGAF. Un utilisateur explique : « Il y a quelques mois, il y a eu des rumeurs selon lesquelles, quelque part dans un vieil entrepôt, quelques boîtes scellées avaient été trouvées avec des dizaines de jeux SNES des années 90. Comme il n’y avait pas de photos, je n’ai pas pensé ni enquêté. maintenant sorti de nulle part aujourd’hui à 6 heures du matin, LUFIA a été publiée sur leur site Web. “

Bien sûr, il y a seulement quelques mois, un autre détaillant est tombé sur 500 « nouveaux » exemplaires de F-Zéro sur la SNES – nous ne savons pas ce qui se passe ici, mais nous aimons la tendance.

Si ces rumeurs étaient vraies, cela signifie-t-il que le stock d’autres titres pourrait bientôt apparaître également sur la boutique ? La rumeur comprend la mention de “plusieurs boîtes scellées par Nintendo”, ce qui est en effet une perspective très excitante. Quoi qu’il en soit, ce jeu à lui seul est une très bonne trouvaille!

Merci à Rubén pour l’astuce !