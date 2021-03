Le détaillant suédois H&M retiré d’Apple Maps en Chine au milieu d’allégations de violations des droits humains contre le gouvernement

Cet après-midi, le Wall Street Journal a rapporté que le détaillant occidental H&M avait disparu d’Apple Maps et d’autres services en ligne populaires en Chine. Les emplacements de la société ont été supprimés de la recherche dans les applications de cartographie comme Apple Maps et Baidu Maps, ainsi que dans les applications de télé-assistance comme Didi. H&M a annoncé qu’elle ne s’approvisionnerait plus en coton pour ses produits au Xinjiang, l’un des sites en Chine faisant face à de graves allégations de travail forcé.

H&M n’est que la dernière des nombreuses grandes entreprises américaines et européennes qui ont fait part de leurs graves préoccupations concernant l’utilisation du coton de la région chinoise du Xinjiang. Cela a provoqué des boycotts de la part des consommateurs chinois. CNN note que d’autres grandes marques telles que Nike, Adidas, New Balance, Burberry, Puma, Converse, Calvin Klein, Tommy Hilfiger et Uniqlo sont également confrontées à des boycotts en raison de leurs préoccupations publiquement déclarées.

The Verge a rapporté que le Parti communiste chinois a utilisé les médias d’État pour convaincre le public de boycotter ces grandes marques occidentales. Le gouvernement chinois fait face à des sanctions de la part des États-Unis pour violations des droits de l’homme contre le peuple ouïghour. Le gouvernement chinois a interné plus d’un million d’Ouïghours dans des camps de rééducation et de travaux forcés. Ils ont été maltraités par le gouvernement à cause de leur religion islamique.

Le Wall Street Journal note que si vous essayez de rechercher un magasin H&M à l’aide de l’application Maps sur votre appareil Apple, il ne renverra aucun résultat. Ils ont également noté que les produits H&M avaient été retirés du plus grand détaillant en ligne de Chine, Alibaba.

Cet événement soulève de sérieuses questions sur le contrôle direct du gouvernement chinois sur les services Apple en Chine. Ont-ils demandé à Apple de supprimer les listes de magasins? Ou les ont-ils supprimés d’eux-mêmes? Ce n’est certainement pas un secret qu’Apple doit se conformer aux lois de censure du pays et l’a fait. Il semble tout à fait clair que le gouvernement est derrière la suppression de H&M d’Apple Maps. Apple a tendance à céder régulièrement à la pression du gouvernement chinois. Par exemple, l’année dernière, la société a supprimé des dizaines de milliers de jeux de l’App Store. En 2017, Apple a même supprimé l’application The New York Times de l’App Store en Chine à la demande du gouvernement.

Apple a clairement indiqué au cours de la dernière décennie qu’elle avait de très grandes ambitions de croissance dans le pays. Apple de Tim Cook a mis un accent majeur sur l’apaisement du gouvernement chinois pour maintenir son statut et sa croissance. La société souhaite probablement éviter toute sorte de boycott de la part des consommateurs chinois ou de sanctions du gouvernement chinois. Ils ont fait face à des boycotts de la part des consommateurs chinois en 2019 au milieu de différends commerciaux avec l’administration Trump. CNN a rapporté qu’Apple avait enregistré une croissance de 57% en glissement annuel entre décembre 2019 et décembre 2020. C’est une source majeure de croissance pour l’entreprise qu’elle pense clairement qu’elle ne peut se permettre de perdre.

Mais combien de temps vont-ils garder le silence sur ces terribles violations des droits de l’homme contre le peuple ouïghour? Si Apple veut être une lueur d’espoir et le principal défenseur des droits de l’homme dans le monde des affaires, il doit prendre la parole, et il doit prendre la parole bientôt.

