Le détenteur du record du monde de Spelunky s’est avéré avoir triché lors de sa course

Un joueur du nom de BarryMode a, au cours des huit dernières années, détenu le record du monde pour une course à travers Spelunky. Plus maintenant, cependant, après que les fans aient découvert qu’il avait triché, avec des preuves clairement visibles dans la vidéo qu’il avait enregistrée de la course.

Comme le rapporte Vice, alors que BarryMode a maintenant supprimé sa vidéo de YouTube, alors que c’était encore le cas, les fans et les autres coureurs de vitesse ont remarqué plus tôt cette année que quelque chose n’allait pas à ce sujet. En particulier, il manquait continuellement une seule tuile dans les images de BarryMode qui n’aurait pas dû manquer, et il n’arrêtait pas de prendre des décisions sur l’endroit où aller ensuite, ce qui aurait dû l’empêcher de publier un bon moment, car les chances de qu’il choisisse le bon chemin à chaque fois était très improbable.

Et ce n’est pas comme si ce soupçon était nouveau ; certains membres de la communauté de speedrunky de Spelunky ont de sérieux doutes sur la course de BarryMode depuis des années maintenant, car son temps de 2h30, publié il y a huit ans, n’a pas encore été battu, même par les fans qui ont consacré des milliers d’heures à la poursuite et à la mise en commun toutes leurs connaissances en speedrunning.

Puis, en septembre de cette année, le membre de la communauté saturnin55 a trouvé un mod de 2012 qui expliquait pourquoi cette tuile manquait : le mod permettait aux joueurs de sauvegarder et de recharger leurs courses, et placer l’objet qui chargeait ce mod dans le jeu serait .. .retirez cette même tuile unique qui manquait à l’exécution de BarryMode.

La seule chose qui restait à expliquer maintenant était pourquoi cette tuile était là au tout début de la course de BarryMode, mais manquante dans les niveaux suivants. La réponse de la communauté est assez simple ; parce que le mod qu’il utilisait saute l’écran d’ouverture, BarryMode a assemblé deux ensembles de séquences différents, les premières secondes d’une version vanille du jeu, le reste de sa course modifiée.

Cette superbe vidéo ci-dessous de Xanagear donne une excellente description de ce qu’était le mod et de ce qui a conduit à la découverte de la tricherie de BarryMode, tandis que l’interview complète chez Vice contient les commentaires du concepteur de Spelunky Derek Yu, ainsi que la révélation que Barrymode – qui a rapidement a avoué avoir triché lorsqu’il a été confronté – est maintenant occupé à faire de très mauvais mèmes conservateurs.