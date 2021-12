Le détenu pour tentative de meurtre à Valence s’est mis au travail après le coup de couteau

28/12/2021 à 17:37 CET

Thérèse Dominguez

Les agents de la police locale d’Alaquàs ont a arrêté ce matin l’ex-ouvrier que lundi il était sur le point de tuer un collègue de son ancienne entreprise après enfoncer un couteau dans le cou et l’abdomen, comme avancé par Levante-EMV. Le détenu de 35 ans a été arrêté alors qu’il sortait du bar où il travaille actuellement, à Aldaia, et lui a proposé une forte résistance. En fait, il portait toujours l’arme utilisée contre sa victime, qu’il a attaquée quelques minutes après avoir été expulsée des locaux de l’entreprise, lorsqu’elle a été découverte en train de flâner à la porte.

L’arrestation a été possible grâce au fait que la police locale d’Alaquàs et celles des municipalités voisines ont été averties de l’identité du suspect. Après midi trente, une patrouille a aperçu l’agresseur présumé à proximité de la rue Cuenca de Aldaia, tout près de l’endroit où il travaille actuellement. Le reconnaître, ils l’ont arrêté pour l’identifier Oui ils ont demandé des renfortsPar conséquent, une autre patrouille de la même force de police est venue. Les quatre agents ont dû intervenir pour le menotter, car dès le début le suspect était agressif et ne voulait pas coopérer.

Enfin, les agents ils ont réussi à le désarmer et à le menotter, après quoi ils l’ont immédiatement transféré au commissariat de Torrent, car ils savaient que le groupe local de police judiciaire de la police nationale était celui qui menait l’enquête.

Apparemment, après avoir commis l’agression brutale, il est allé travailler au bar sans plus tarder et sans montrer de signes particuliers de nervosité, selon plusieurs témoins.

Celui qui est maintenant détenu, comme le rapporte ce journal, était licencié il y a des mois pour avoir prétendument harcelé un partenaire de l’entreprise, dont même avait une ordonnance restrictive en vigueur, découlant de la plainte qu’il a déposée contre lui au commissariat de Torrent. et qu’un tribunal de la capitale de l’Horta Sud enquête. En fait, tout indique que son Sa véritable cible lundi était précisément la femme qu’il harcelait.

Menaces de mort contre la femme qui a harcelé

L’attaque brutale a eu lieu lundi, après minuit trente, dans une entreprise située dans une zone industrielle à Alaquàs. Peu avant, vers midi, le désormais détenu s’est infiltré dans les locaux et s’est rendu dans le bureau où travaille la femme qu’il harcelait, à qui il est venu menace de mort. Cependant, il n’a pas pu atteindre plus car le reste des travailleurs l’a remarqué et est intervenu à temps.

A) Oui, ils l’ont expulsé de l’enceinte et ils lui ont dit que s’il s’approchait à nouveau, ils appelleraient la police, car ils savaient qu’il y avait une ordonnance restrictive. L’ancien ouvrier est parti, mais après quelques minutes, il est revenu et a attaqué l’un des ex-coéquipiers qui avait été expulsé quelques minutes auparavant. Sans dire un mot, il a sorti un couteau et l’a poignardé au moins deux fois, l’un d’eux dans le cou et l’autre, dans l’abdomen, causant des blessures très graves qui lui ont presque coûté la vie.

Les compagnons lui ont sauvé la vie

Alors que l’agresseur s’enfuyait précipitamment, d’autres les ouvriers sont venus en aide aux blessés, 55 ans, auquel ils s’appliquaient compression sur le cou pour arrêter le saignement brutal, ainsi que dans l’abdomen, tout en appelant le 112 pour une aide médicale urgente.

Une ambulance du SAMU s’est rendue sur les lieux et, une fois l’hémorragie stabilisée, le blessé a été transféré aux urgences de l’hôpital La Fé, où il a été immédiatement opéré. En plus, le La police nationale a mis en place une surveillance sur les blessés, étant donné le risque que l’agresseur présumé puisse se rendre à l’hôpital, bien que cette surveillance ait été levée dès que la police locale d’Alaquàs a attrapé le suspect. Selon les médecins, le blessé est déjà hors de danger, bien que s’il n’avait pas été assisté par ses compagnons, les blessures auraient pu le tuer par exsanguination.