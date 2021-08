Le détergent Ghadi lance la campagne #TeekaUmeedKa pour lutter contre les rumeurs entourant la vaccination contre le Covid-19

Le but de la campagne n’est pas seulement de sensibiliser, mais aussi d’encourager les gens à se faire vacciner

Le détergent Ghadi a sorti un nouveau film dans le but d’éviter les hésitations et la désinformation sur les vaccins, qui constituent toujours une menace importante pour la propagation de la pandémie et l’obtention d’une immunité collective. La campagne pensée pour TeekaUmeedKa est un appel de clairon de Ghadi qui prouve que les vaccins offrent non seulement un moyen de sortir de la pandémie, mais ils sont une lueur d’espoir pour nous tous en ces temps difficiles et le seul moyen d’un avenir meilleur.

Le film a été scénarisé et exécuté par ADK-Fortune Communications Pvt. Ltd., une société WPP et une partie de Wunderman Thompson South Asia Group. À travers la campagne, Ghadi a décidé de faire sa part pour lutter contre les rumeurs et les fausses nouvelles. De plus, le but de la campagne n’est pas seulement de sensibiliser, mais aussi d’encourager les gens à se faire vacciner.

« Ghadi étant la marque leader dans sa catégorie, a toujours pris les devants sur les questions de changement social. La pandémie est un défi pas comme les autres pour chacun de nous. Et avec cette campagne, notre tentative est de convaincre les gens que la vaccination est la seule voie vers un avenir meilleur », a déclaré Rahul Gyanchandani, directeur général adjoint de RSPL, lors du lancement de la campagne.

Pour Nakul Sharma, vice-président et directeur créatif exécutif, ADK-Fortune Communications, l’idée était de créer un message percutant et non prêcheur. “Nous sommes ravis de la réponse initiale et espérons que cette initiative du détergent Ghadi motive les gens à opter pour leur TeekaUmeedKa”, a-t-il ajouté sur l’idée derrière le film.

