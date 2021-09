Le DetonatioN FocusMe de LJL peut-il faire sensation aux Mondiaux 2021?

Est-ce l’année du Japon pour s’imposer sur la scène internationale ?

Le championnat du monde 2021 de League of Legends approche à grands pas. Des équipes comme DAMWON KIA, T1, FunPlus Phoenix et MAD Lions sont au premier plan des discussions alors que les fans et les analystes tentent de comprendre comment le plus grand événement de l’année peut se dérouler. Tout le monde sait que des équipes comme celle-ci ont des attentes élevées en raison de leurs performances nationales. Mais il y a peut-être un autre nom qui cherche à battre des records cette année. DetonatioN FocusMe (“DFM”), originaire du Japon LJL.

Bien qu’ils soient loin d’être considérés comme des prétendants à la Summoner’s Cup, DFM cherchera à faire ce qu’eux ou toute autre équipe japonaise n’ont jamais fait auparavant. Rendez-vous à l’événement principal d’un championnat du monde. DFM a été aux représentants de la région du monde depuis une majorité d’années maintenant, mais n’a pas été en mesure d’avoir vraiment un impact. Bien sûr, ils ont trouvé des moments brillants, cependant, eux et leur région n’ont pas encore réussi à franchir les Play-ins.

Serait-ce le championnat du monde où ils le font? Cette itération DFM est sans doute la meilleure liste que la LJL ait jamais constituée, et après une autre saison de domination, les joueurs mettront certainement tout en œuvre pour battre des records et prouver que la LJL peut se tenir debout à l’échelle internationale.

Le voyage de DFM vers les Mondiaux 2021

À vrai dire, le voyage de DetonatioN FocusMe vers les Mondiaux 2021 était plutôt attendu. Ils ont absolument dominé le LJL Spring Split, perdant seulement deux matchs en saison régulière et battant haut la main V3 Esports 3-1 en finale. Cela les a qualifiés pour le Mid-Season Invitational, bien qu’ils aient malheureusement été placés dans un groupe avec les champions du monde en titre DAMWON KIA et la centrale LCS Cloud9. En conséquence, ils ont fait une sortie anticipée de cet événement.

Au début du Summer Split, Yang “Gaeng” Gwang-woo a remplacé Kazuta “Kazu” Suzuki dans la formation de départ. Les deux ont été avec l’équipe pendant de longues périodes, mais même après une scission stellaire, DFM a ressenti le besoin de changer les choses. Au début, cela ne semblait pas être le meilleur coup, car ils ont perdu trois matchs dès le départ. Mais ensuite, l’équipe a vraiment cliqué. Après cela, ils ont connu une séquence de 13 victoires consécutives jusqu’en séries éliminatoires.

Lors des éliminatoires d’été, DFM s’est de nouveau imposé comme le grand favori. Cependant, leur premier meilleur des cinq contre Rascal Jester a tenu la distance, DFM perdant finalement dans le cinquième match. Heureusement pour eux, ils ont pu écraser AXIZ dans le Lower Bracket et obtenir leur revanche contre Rascal Jester en finale. Ici, DFM a montré de quoi ils sont vraiment faits. Dans un balayage convaincant 3-0, DFM a abattu Rascal Jester et a revendiqué sa place aux Mondiaux 2021.

Les joueurs vedettes de DFM

Une équipe est aussi bonne que ses joueurs, et DFM a un talent certain. Sans aucun doute, le premier nom qui vient à l’esprit en pensant à DFM est Lee “Aria” Ga-eul. L’homme dans la voie médiane. Là où les joueurs de la région générique ne sont généralement pas du calibre pour se mesurer aux meilleurs joueurs du monde, on ne peut pas en dire autant d’Aria. Il possède un océan de champion et travaille incroyablement bien avec le jungler Mun “Steal” Geon-yeong pour parcourir la carte et trouver des jeux avec son équipe. Mais il n’est pas en reste dans la voie non plus, ayant la mécanique pour dominer avec des choix comme Irelia, Akali et LeBlanc. Il reçoit beaucoup de ressources et les utilise toujours au maximum. C’est définitivement le joueur à surveiller.

Avec Aria, le top laner Shunsuke “Evi” Murase est un autre joueur exceptionnel. Il a déjà eu des performances impressionnantes sur la scène internationale et est de retour, espérons-le. Lui, comme Aria, reçoit beaucoup de ressources de son équipe. D’autant plus que Steal, et parfois même Aria, ont tendance à le ganker et à le faire avancer. Bien qu’il puisse avoir des problèmes de pool de champions, c’est un joueur très agressif qui adore tuer en solo. S’il obtient une avance, il peut vraiment s’en sortir.

Enfin, nous arrivons à ADC Yuta “Yutapon” Sugiura. Il est avec DFM depuis 2013 et est en fait le joueur le plus ancien d’une équipe, derrière Lee “Faker” Sang-hyeok de T1. Yutapon a lui-même un potentiel de portage incroyable, bien qu’avec des joueurs de voie solo aussi forts, il a commencé à prendre plus de place. Il a un pool de champions assez décent et peut s’adapter pour que son équipe joue le rôle dont il a besoin dans la voie du bas, qu’il s’agisse d’un Ezreal du côté faible ou d’un Aphelios hyper-carry.

Une route difficile à parcourir

Leur parcours vers le championnat du monde n’a pas été trop difficile. Mais la scène Play-in de DetonatioN FocusMe le sera certainement. Dans leur groupe, le groupe B, se trouvent les Cloud9 de NA, qui sont les grands favoris du groupe. Derrière eux se trouvent les Unicorns of Love et Galatasaray Esports, qui sont tous deux de grandes menaces. Les Licornes semblent toujours avoir des stratégies folles qui peuvent surprendre les autres équipes tout en ayant de bons joueurs pour les soutenir. D’un autre côté, Galatasaray porte les espoirs du TCL turc, connu pour produire des équipes capables de tirer durement sur les meilleures équipes du monde. Enfin, Beyond Gaming est perçu comme ayant à peu près le même niveau de puissance que DFM, ce qui peut également être un match serré.

Il est pratiquement acquis que Cloud9 sortira de ce groupe. L’organisation organise régulièrement des championnats du monde et possède un talent vétéran incroyable qui ne peut se permettre d’être sous-estimé. Avec le calibre des joueurs qu’ils ont, ce serait un énorme bouleversement s’ils ne le faisaient pas. Alors que rien n’est gravé dans le marbre au Championnat du monde, il serait insensé de parier contre Cloud9 prenant la première place du groupe B.

Considérant cela, c’est une course pour la deuxième place pour DFM. UoL et GS seront leur compétition la plus féroce, et beaucoup diront que la vraie compétition pour la deuxième place dans le groupe est uniquement entre ces deux-là. Cependant, avec cette liste, DFM a montré des étincelles de brillance. Leur capacité à travailler ensemble, et en particulier la force des laners solo, signifie qu’ils ne sont pas une équipe que les équipes peuvent regarder et penser “gagner gratuitement”. La suite de la compétition sera féroce pour eux, cela ne fait aucun doute. Mais DFM est sur le point d’avoir peut-être les meilleurs Mondiaux de l’histoire de leur région.

Est-ce l’année?

La question qui se pose à tous les fans est la suivante : DFM peut-il laisser sa marque sur le championnat du monde ? Et peuvent-ils enfin passer à l’événement principal? L’histoire dirait non. Ils ont été la première équipe de la région presque chaque année, mais n’ont jamais percé. Sans résultats internationaux prometteurs, il est difficile d’avoir pleinement confiance que cette année sera différente. En plus de cela, dans les séries “best-of”, ils ont eu du mal à s’adapter à la volée. Cela pourrait être un défaut critique s’ils atteignent le meilleur des cinq à élimination directe.

Malgré cela, en regardant cette liste, il y a de quoi être excité. Ils ont affiché une domination nationale dans les deux divisions et ont de grands joueurs. Aria en particulier a été dans la conversation non seulement en tant que meilleure joueuse de l’équipe. Ou le meilleur joueur de la saison. Mais comme l’un des, sinon le meilleur joueur que LJL ait jamais produit. Il a tellement d’impact sur les matchs quand il peut se déplacer avec Steal, donc s’il est capable de jouer son jeu, il n’est pas difficile de voir DFM remporter des victoires nettes.

En fin de compte, tout ce que les fans de LJL peuvent faire, c’est espérer et se rallier à DetonatioN FocusMe. L’équipe aura du pain sur la planche, mais cela semble être l’équipe la plus forte que la LJL ait jamais envoyée sur la scène des Mondiaux, donc il y a de l’espoir en abondance. Il ne reste plus qu’à attendre le début de l’action le 5 octobre et encourager DFM !