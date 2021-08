Le deuxième combat de Nagelsmann en Bundesliga pour le Bayern

22/08/2021 à 12:00 CEST

Le Bayern München de Julian Nagelsmann à la recherche de la première victoire en Bundesliga contre Cologne après un nul face au Borussia Mönchengladbach (1-1) en ouverture. Sans aucun doute, il est le grand favori pour l’obtenir : suma 14 matchs consécutifs sans défaite en confrontations directes avec un bilan de 13 victoires et un nul. La dernière défaite date de février 2011.

Les Bavarois, qui ils sont l’un des grands candidats pour maintenir l’hégémonie dans le football allemand, ils ont remporté la Supercoupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund avec un doublé de Robert Lewandowski et ajouter son neuvième titre au palmarès, ceux qui en ont le plus en Allemagne. Avec la victoire, Le Bayern a ajouté sa deuxième Super Coupe consécutive et la cinquième des six dernières éditions.

L’attaquant polonais du Bayern, Robert Lewandowski, et l’attaquant norvégien de Dortmund, Erling Haaland, ont eu un autre duel de buts en tête-à-tête: les deux sont les grands candidats pour le Soulier d’or cette saison. L’ancien joueur de Dortmund a remporté le match avec un doublé et il a trois buts cette saison, deux de moins que l’ancien Salzbourg: Bien qu’il n’ait pas vu la porte, il a marqué un triplé dans le DFB Pokal et un doublé lors de ses débuts en championnat.

Le Bayern de Nagelsmann, aspirant à tout

Après le départ de Hansi Flick et le point final à une équipe qui a absolument tout gagné, la direction sportive bavaroise s’est appuyée sur Julian Nagelsmann mènera une nouvelle étape réussie à l’Allianz Arena. Reconnu comme le meilleur jeune entraîneur du football allemand et une étape plus que remarquable par Hoffenheim et RB Leipzig, l’Allemand a débarqué pour continuer sur le chemin de la victoire.

Champion des neuf dernières Bundesligas et champion d’Europe à deux reprises au cours de la dernière décennie, le Bayern veut continuer à exercer son hégémonie en Allemagne et dans le reste de l’Europe. Affronter de grandes puissances économiques comme le PSG ou Manchester City est l’un des grands défis de cette équipe, qui a perdu David Alaba, mais a Upamecano au centre de l’arrière.