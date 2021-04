Le deuxième échange crypto turc s’effondre au milieu d’allégations de fraude

Compartir

L’échange de crypto-monnaie Vebitcoin basé dans la ville sud-ouest de Mugla, en Turquie, est hors ligne. La page d’accueil du site Web de la société fait référence aux développements récents qui les ont obligés à cesser leurs activités.

«En raison des récents développements dans l’industrie de la crypto-monnaie, nos transactions sont devenues beaucoup plus intenses que prévu. Nous tenons à exprimer avec regret que cette situation nous a conduit à un processus très difficile dans le domaine financier. Nous avons décidé de cesser nos activités pour nous conformer à toutes les réglementations et réclamations. Nous vous informerons dans les plus brefs délais. “

Les médias locaux rapportent que le PDG Ilker Bas, ainsi que plusieurs autres employés, ont été arrêtés. À ce stade, il n’y a aucune information sur les fonds des utilisateurs. Alors que le deuxième échange turc s’effondre en tant de jours, les investisseurs en crypto-monnaie dans le pays sont sous le choc du double coup dur.

La sécurité des crypto-monnaies est désormais fermement à l’honneur

Vebitcoin a été fondé en août 2017 et a fourni une petite quantité de crypto aux paires de trading Lira. BTCTRY représente plus de la moitié de son volume et aucune paire crypto-crypto n’est proposée.

Le dernier volume sur 24 heures montre 58 millions de dollars échangés, ce qui en fait une part de marché relativement faible. Suite à son arrestation, Bas a déclaré à la police que la plate-forme comptait 90 000 utilisateurs enregistrés.

La semaine dernière, l’échange de crypto-monnaie Thodex s’est effondré, les autorités cherchant à retrouver son PDG, Faruk Fatih Ozer. La plate-forme nie tout acte répréhensible et a publié une déclaration indiquant que son site Web ne fonctionnait pas car elle avait conclu un accord avec des investisseurs extérieurs.

Ils recherchent actuellement Ozer, qui a peut-être fui en Albanie ou en Thaïlande. Thodex compte 390 000 utilisateurs actifs et on pense qu’Ozer aurait pris 2 milliards de dollars de fonds d’utilisateurs.

La Turquie connaissait un boom de la crypto-monnaie en raison de la détérioration des conditions économiques dans le pays. Avec une inflation atteignant 16% le mois dernier et la faiblesse persistante de la livre turque, beaucoup se sont tournés vers les crypto-monnaies pour se protéger.

Mais avec l’effondrement rapide de Vebitcoin et Thodex, la réputation de la crypto-monnaie dans le pays a pris un coup. Orkun Godek, responsable de la recherche chez Deniz Investment, a déclaré qu’une réglementation plus stricte était nécessaire après l’effondrement.

La banque centrale turque abandonne l’interdiction

La Turquie avait déjà émis un ordre d’interdiction des crypto-monnaies pour le paiement de biens et de services. Un relevé de la banque centrale disait:

«Il n’est soumis à aucun mécanisme de régulation et de surveillance ni à une autorité centrale de régulation. Leurs valeurs marchandes peuvent être excessivement volatiles. “

Suite à l’effondrement de Vebitcoin, beaucoup craignaient que la banque centrale ne saisisse l’occasion d’imposer des restrictions encore plus sévères. Le gouverneur Şahap Kavacıoğlu a déclaré à la chaîne de télévision nationale TRT que des réglementations sont en cours, mais qu’il n’y aura pas d’interdiction totale.

“Rien ne peut être résolu en interdisant les crypto-monnaies et nous n’avons pas l’intention de le faire.”

Kavacıoğlu n’a pas expliqué ce que signifieraient les futures réglementations. seulement qu’il fournirait des éclaircissements sur la définition juridique des exigences en matière de cryptographie et de garde pour les établissements.