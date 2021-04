Le deuxième écran du Xiaomi Mi 11 Ultra serait un écran Mi Band 5

Le deuxième écran du Xiaomi Mi 11 Ultra aurait été emprunté au co-fondateur de Mi Band 5.Xiaomi, Lei Jun, aurait révélé la nouvelle en direct.L’AMOLED de 1,1 pouce agit comme un miroir de selfie et un téléscripteur de notification.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est l’un des téléphones les plus impressionnants de l’année à ce jour, du moins sur papier. Il n’y a pas de fonction de tête d’affiche unique, car l’Ultra couvre bien toutes les bases. Mais ce deuxième écran à l’arrière attire définitivement le regard.

Si cet écran arrière ressemblait un peu à un autre produit Xiaomi, c’est parce qu’il l’est. Le co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun (via ITHome) aurait révélé dans une diffusion en direct de Douyin que le deuxième écran du Mi 11 Ultra était tiré du Mi Band 5 à ~ 30 $.

Xiaomi a récemment lancé le Mi Band 6, mais la cinquième itération du portable était un impressionnant polyvalent. Il contient un écran AMOLED de 1,1 pouce 294 x 126 qui s’intègre parfaitement dans la bosse de la caméra du Mi 11 Ultra.

C’est aussi une décision intelligente de la part de Xiaomi. Au lieu de développer un deuxième écran spécifiquement pour le Mi 11 Ultra, l’utilisation de l’écran du Mi Band 5 réduit la nomenclature et utilise un inventaire excédentaire. Le deuxième écran n’a pas besoin d’être extrêmement net, car il agit principalement comme un téléscripteur d’informations et un miroir selfie numérique sur l’Ultra. L’utilisation d’un écran plus petit et de faible puissance comme deuxième écran aide également l’Ultra à conserver sa batterie de 5000 mAh.

Alors que d’autres entreprises peuvent ne pas emboîter le pas, le Mi 11 Ultra est une preuve de concept pour les deuxièmes écrans. En théorie, Samsung pourrait ajouter l’écran du Gear Fit 2 à un prochain modèle. Huawei pourrait également faire quelque chose de similaire.

Cependant, l’utilisation de l’écran du Mi Band 5 sur l’Ultra ne sauvera pas le téléphone d’un choc de prix. Il commence à 5 999 yuans (~ 916 $) en Chine, et la seule variante en Europe peut être obtenue pour 1199 € (~ 1 415 $). Ce sera probablement le téléphone Xiaomi le plus cher jamais lancé en Inde.