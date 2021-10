Le deuxième entraîneur de Liverpool compare Jurgen Klopp à Johan Cruyff

11/10/2021 à 18:44 CEST

Joël Xaubet

Le deuxième entraîneur de Liverpool, Pop Linders a accordé une interview en Angleterre où il a profité de l’occasion pour faire l’éloge de la figure de Jürgen Klopp et a parlé des méthodes de l’entraîneur allemand et des aspirations de l’équipe.

Klopp, le Cruyff de Liverpool

Depuis l’arrivée de « The Normal One » dans le Merseyside, tout a changé pour les « rouges ». Après quelques années sombres où la compétition pour le premier ministre était un cauchemar, Klopp a réussi à former une équipe championne en Angleterre et en Europe. C’est pourquoi, interrogé sur la valeur de l’entraîneur allemand, son second a assuré que « Jurgen est pour Liverpool ce que Cruyff était pour Barcelone, crée quelque chose qui durera des années à venir.

A Barcelone, l’arrivée de Johan a complètement changé l’histoire, sous ses ordres, le club a soulevé sa première Coupe d’Europe et a créé un style qui est encore aujourd’hui la référence à suivre pour tous les joueurs du Barça. Alors qu’il est vrai que l’arrivée de Klopp a eu un effet similaire à celle de Cruyff à Can BarçaComme il a donné à son équipe une personnalité et une compétitivité particulières, il reste à voir si son héritage aura un effet similaire à celui de Johan Cruyff.

En plus de parler de l’importance de l’arrivée de l’Allemand, Ljinders a profité de l’occasion pour évoquer la méthode que Klopp utilise pour entraîner Liverpool : « il a créé une équipe affamée qui est confiante et sait ce qu’il veut. Jurgen dirige et corrige ». De plus, il a déclaré que ils ne regardent pas au-delà du présent, « La chose la plus importante est aujourd’hui, seul le prochain match compte. »

Rassemblez fans, joueurs et entraîneurs pour gagner

Interrogé sur le potentiel de l’équipe, il a assuré qu' »il faut rassembler la sainte trinité pour atteindre le maximum, coacher des joueurs et des fans avec la même idée». Enfin Ljinders a valorisé les succès remportés par les « rouges » ces dernières années : « Quand tu gagnes un Premier après 30 ans de galère, tu es champion d’Europe et tu gagnes la Coupe du monde des clubs, il est clair que vous avez dépassé toutes les attentes« .

Ceux du Merseyside concourront pour chaque titre cette saison. Ils sont actuellement deuxième à un point de Chelsea, leader de la première ligue. Tandis que en Champions, ils mènent confortablement leur groupe avec 6 points et 2 d’avance sur l’Atlético de Madrid.