Le deuxième hôte quitte quelques semaines seulement après le départ de Carrie Ann Inaba

Un autre co-animateur quitte The Talk. Selon The Hollywood Reporter, la journaliste Elaine Welteroth quitte le talk-show de jour de CBS après une seule saison. Elle est désormais la deuxième animatrice à démissionner en moins de deux semaines.

Welteroth est surtout connue comme l’ancienne rédactrice en chef de Teen Vogue, où elle a participé à certains des reportages de pointe du point de vente ces dernières années. Elle n’a pas expliqué pourquoi elle quittait The Talk, mais a laissé entendre qu’elle aurait bientôt “des projets créatifs à venir”. Sa démission fait suite à Carrie Ann Inaba, qui a annoncé qu’elle quittait la série le 20 août. Cela laisse trois animateurs – Sheryl Underwood, Amanda Kloots et Jerry O’Connell – et quelques sièges à pourvoir.

“C’est un honneur absolu pour quiconque, mais surtout pour une jeune femme noire, d’occuper un espace à l’antenne où nos points de vue sont largement sous-représentés”, a déclaré Welteroth à propos de sa démission. “C’était gratifiant de pouvoir me présenter comme mon moi authentique devant un public national en direct tous les jours dans un monde aussi divisé que le nôtre et de rester fidèle à moi-même et à ce que je représente.”

“Je suis venu à The Talk pour sortir de ma propre chambre d’écho et rejoindre un casting diversifié pour aider à combler certaines des divisions de notre monde par la conversation et l’empathie”, a poursuivi Welteroth. “Je suis fier de la façon dont je me suis représenté moi-même et ma communauté. Mais comme je le dis toujours : lorsque la musique change, votre danse aussi ! Mes co-animateurs et mon équipe talentueux vont me manquer et je leur souhaite le meilleur. Merci à tous ceux qui se sont connectés chaque jour. Je suis ravi de poursuivre ces conversations nécessaires dans mon travail et de partager bientôt mes prochains projets créatifs. “

Les productrices exécutives Heather Gray et Kristin Matthews ont également fait une déclaration à THR, déclarant: “Nous souhaitons tout le meilleur à Elaine. Nous sommes reconnaissants pour sa passion, son enthousiasme et sa perspicacité qu’elle a apportés quotidiennement à l’émission. Son ouverture et ses conversations significatives étaient des attributs. nous avons admiré et toujours apprécié.”

Welteroth a rejoint The Talk en janvier avec Kloots, après que la chanteuse et actrice Eve ait quitté la série. À peine deux mois plus tard, la dernière co-animatrice originale restante, Sharon Osbourne, a quitté la série après avoir exprimé son soutien à Piers Morgan lorsqu’il a fait des commentaires racistes à propos de Meghan Markle.

Osbourne a été remplacé par O’Connell, le tout premier co-animateur masculin de l’émission. D’autres perspectives masculines pourraient suivre, bien que la série ait maintenant plus de sièges à pourvoir que les producteurs ne le pensaient auparavant. The Talk démarre une nouvelle saison en septembre.