Le deuxième plus grand prêteur hypothécaire américain acceptera les paiements cryptographiques cette année Crypto new media

United Wholesale Mortgage (UWM), le deuxième plus grand prêteur hypothécaire basé aux États-Unis, prévoit d’accepter les paiements en crypto-monnaie cette année en commençant par Bitcoin (BTC).

Le PDG d’UWM, Mat Ishbia, a révélé lundi les plans de cryptographie lors d’une conférence téléphonique concernant les résultats du deuxième trimestre de l’entreprise – l’entreprise affichant un bénéfice net de 138,7 millions de dollars pour le trimestre.

“Nous sommes ravis d’espérer que (cette année) nous pourrons réellement exécuter cela avant tout le monde dans le pays”, a déclaré Ishbia.

“Nous évaluons la faisabilité et les exigences afin d’accepter la crypto-monnaie pour satisfaire les paiements hypothécaires.” – @Mishbia15

S’adressant au Detroit Free Press le 16 août, Ishbia a déclaré que le mouvement se produirait probablement plus tard ce trimestre, ou au début du quatrième trimestre, ajoutant: «Je pense que nous commençons avec Bitcoin, mais nous examinons Ethereum et les autres.”

“Nous allons marcher avant de courir, mais en même temps, nous sommes définitivement un leader en matière de technologie et d’innovation et nous essayons toujours d’être les meilleurs et le leader dans tout ce que nous faisons.”