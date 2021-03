Le deuxième prénom de la fille de Pippa Middleton rend hommage à la duchesse Kate

Moniker moyen! Pippa Middleton a nommé sa fille nouveau-née avec sa sœur, Duchesse Kate, à l’esprit.

Nous hebdomadaire a confirmé le lundi 15 mars que la mondaine, 37 ans, lui avait donné naissance et James Matthews«deuxième enfant – une petite fille. La petite s’appelle Grace Elizabeth Jane, partageant un deuxième prénom avec sa tante, 39 ans.

Middleton est également la mère de son fils Arthur, 2 ans, et son surnom intermédiaire, Michael, rend un hommage particulier à son défunt beau-frère, Michael Matthews. (Le frère de James est décédé en 1999 à l’âge de 22 ans en escaladant le mont Everest.)

Arthur partage également un nom avec Kate et Prince Williamle plus jeune fils de, le prince Louis, 2 ans, dont le nom complet est Louis Arthur Charles. Le couple partage également son fils, Prince George, 7 ans, et sa fille, la princesse Charlotte, 5 ans.

La nouvelle a éclaté en décembre 2020 selon laquelle les mini-royals avaient un autre cousin en route. Alors que Middleton gardait les nouvelles de sa grossesse secrètes à l’époque, sa mère, Carole Middleton, a confirmé la nouvelle trois mois plus tard.

« J’espère voir plus de membres de ma famille que je ne le pourrais l’année dernière, y compris, bien sûr, mon nouveau petit-enfant », a déclaré le créateur de Party Pieces, âgé de 66 ans. Good Housekeeping UK plus tôt ce mois-ci.

La femme d’affaires a poursuivi en disant qu’elle était une grand-mère «pratique», expliquant: «Je veux descendre les collines, grimper aux arbres et traverser le tunnel de la cour de récréation. Tant que je le pourrai, c’est ce que je ferai. Je cuisine avec eux, je danse partout, nous faisons des balades à vélo.

En 2018, Carole a raconté Le télégraphe qu’elle valorise la «discipline» dans la parentalité, la qualifiant de «l’une des qualités les plus importantes».

Elle a ajouté à l’époque: «Cela ne veut pas dire que vous êtes stricte, mais la routine est vitale. Peut-être que la structure est un mot plus agréable. Vous ne pouvez pas tout à coup commencer à leur apprendre la politesse à 13 ans. Vous devez le faire dès le début.

Quant à Pippa, le diplômé de l’Université d’Édimbourg est un grand fan de gymnases pour bébés pour garder son fils en bonne santé et divertir. «J’avais besoin de trouver quelque chose de plus que de simples promenades dans le parc dans le landau», a-t-elle écrit dans un Week-end Waitrose rubrique fitness en septembre 2019. «Notre baby gym local a été une grâce salvatrice. C’est un grand espace plein d’objets amusants et doux, de tapis de jeu, d’escaliers, de balles, de balançoires, de mini trampolines et plus encore pour stimuler et engager physiquement les bébés et les tout-petits. Arthur brûle beaucoup d’énergie dans cet environnement sûr et apprend de nombreuses compétences physiques. J’ai également remarqué qu’il renforçait sa confiance à chaque visite.

