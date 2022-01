Le deuxième producteur de CNN, Rick Saleeby, démissionne et fait l’objet d’une enquête après des allégations de pédophilie

par Megan Fox, PJ Media :

Rick Saleeby, l’ancien producteur de Jake Tapper à CNN, a démissionné et fait maintenant l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre après que ses messages texte ont été rendus publics par Project Veritas. Les textes le montraient sollicitant des photos de filles mineures et décrivant en détail ce qu’il voulait faire sexuellement avec la fille adolescente de sa fiancée.

NBC News a rapporté :

L’homme, Rick Saleeby, ancien producteur principal du réseau, fait l’objet d’une enquête par des détectives de l’unité d’exploitation des enfants du bureau des crimes majeurs du département de police du comté de Fairfax, a confirmé le département de police dans un communiqué jeudi. Un porte-parole du département de police a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir des détails supplémentaires. « Bien que nous soyons finalement transparents sur nos conclusions, la protection de la vie privée et de la sécurité des victimes et des témoins ainsi que le maintien de l’intégrité de notre enquête criminelle sont d’une importance primordiale », indique le communiqué.

L’un des pires aspects de cette histoire est que la femme qui a dénoncé Saleeby, Janine Bonnani, une ancienne travailleuse du sexe et victime de la traite des êtres humains, avait apporté ses preuves à la police, et ils ont refusé de faire quoi que ce soit à ce sujet. Après l’implication du projet Veritas, cela vaut soudainement la peine d’enquêter.

« J’ai rencontre [Saleeby] il y a environ dix ans, lorsque j’étais victime de la traite », a déclaré Bonnani. « J’étais sur BackPage et il m’a appelé pour acheter du sexe et je suis allé au casino et c’est comme ça que tout a commencé. J’ai l’impression qu’il pense qu’il peut me confier tout à cause de mon passé et de tout ce que j’ai vécu, mais c’est exactement le contraire. … cela m’a rendu furieux.

Le fiancé de Saleeby a écrit une lettre à Project Veritas, les remerciant d’avoir porté les textes à son attention et d’avoir signalé qu’elle avait quitté Saleeby et protégé sa fille de lui.

Je voulais vous recontacter pour vous remercier sincèrement. Je suis très reconnaissant envers vous les gars et tout ce que vous avez fait pour moi et mes enfants. Notre monde vient d’être complètement bouleversé, mais rien de tout cela n’a d’importance. Nous sommes tous en sécurité. J’espère, je prie et je fais pression pour que des accusations soient portées contre lui, afin qu’il ne puisse plus jamais faire cela à un autre enfant/famille. Je veux que le public et tous les prédateurs sachent, sans l’ombre d’un doute, que j’irai jusqu’au bout du monde pour protéger mes bébés. Et je suis extrêmement reconnaissant que vous nous ayez tous sauvés de lui. Malgré les difficultés à venir, je vais continuer à m’asseoir avec ces sentiments de gratitude envers vous les gars et la femme qui vous a fourni les informations. La gratitude nous fera passer de l’autre côté de tout cela. Merci du fond du cœur et joyeux Noël. ️”

L'enquête sur Saleeby survient juste après l'arrestation d'un autre producteur de CNN, John Griffin, qui était le producteur principal de Chris Cuomo. Griffin a été arrêté et accusé de trafic d'un mineur après avoir prétendument fait voler une mère et sa fille de 9 ans à travers les frontières de l'État afin de violer l'enfant.

