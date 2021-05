Le deuxième référendum sur l’indépendance de Nicola Sturgeon “n’arrivera pas de sitôt” | Politique | Nouvelles

Le chef du SNP n’a perdu qu’un siège en deçà de la majorité lors de l’élection de Holyrood de la semaine dernière, mais malgré le manque à gagner, le SNP et les Verts ont toujours une majorité pour l’indépendance. Malheureusement pour les Écossais indépendantistes, le vote Indyref2 n’aura probablement pas lieu avant un certain temps.

Écrivant pour The Scotsman, Ian Swanson, rédacteur politique pour Edinburgh Evening News a expliqué pourquoi un vote ne serait pas fixé dans un proche avenir.

Il a écrit: «La première raison pour laquelle il n’y aura pas de vote anticipé sur l’avenir constitutionnel de l’Écosse est que, malgré les revendications électorales des opposants, il n’y en aura jamais ‘au milieu d’une pandémie mondiale’ et le premier ministre l’a répété à plusieurs reprises. .

“Mais deuxièmement, Covid mis à part, elle n’est pas pressée de tenir Indyref2 parce que les preuves des sondages suggèrent qu’elle pourrait bien perdre.”

Les opinions sur l’indépendance sont relativement partagées, les sondages de la semaine dernière dans The Times, The Scotsman et DC Thomson suggérant qu’il y avait plus de soutien pour rester au Royaume-Uni sur l’indépendance.

La dernière élection de Holyrood a enregistré un taux de participation record de 63,2%, avec une amélioration dans chaque circonscription à travers l’Écosse.

Cependant, en dépit de ce record, les niveaux étaient encore inférieurs à la dernière élection générale qui a enregistré un taux de participation de 68,1%.

M. Swanson a suggéré qu’en comparant la part des voix des partis pro vs anti-indépendance, les résultats des élections confirment que la nation est toujours divisée à près de 50/50.

Il a ajouté: «Il y a ceux dans le mouvement nationaliste qui veulent aller de l’avant avec un référendum dès que possible.

LIRE LA SUITE: SNP MSP s’est moqué après avoir gémi de devoir attendre un salaire de 64000 £

“Il n’y aura donc pas de référendum dans l’immédiat – mais les arguments feront néanmoins rage.”