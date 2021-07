Le développement de Dogecoin pourrait transformer une blague crypto en un atout utile

in

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a atteint des sommets sans précédent en mai. Cependant, il semble maintenant avoir du mal à être pertinent.

Comme Bitcoin (CCC :BTC-USD), la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, a bénéficié d’investissements institutionnels massifs cette année, le nombre d’altcoins a également augmenté rapidement.

Mais peu auraient pu prédire l’ascension fulgurante de Dogecoin, un altcoin inspiré des mèmes qui a commencé comme une blague en 2013 mais a récemment gagné en popularité. DOGE a atteint un sommet historique de près de 74 cents en mai, à la grande surprise de la plupart des observateurs du marché.

Les célébrités de Dogecoin

L’augmentation massive est due à plusieurs facteurs, en partie grâce à des bailleurs de fonds bien connus tels que Elon Musk et Mark Cuban. le EspaceX et Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG, en particulier, est un fervent partisan de Dogecoin sur Twitter (NYSE :TWTR).

Il est difficile de dire si le soutien de Musk est sérieux à ce stade. Cependant, ses tweets ont eu un impact significatif sur leur prix et leur valeur. Mais il est important d’être particulièrement prudent lorsque vous investissez dans des altcoins.

La volatilité de Bitcoin est le prix qu’il paie pour son offre restreinte et son absence de banque centrale.

Mais bon nombre de ces actifs sont beaucoup plus risqués que Bitcoin et Ethereum (CCC :ETH-USD) car ils manquent de valeur intrinsèque ou ne répondent pas aux défis du monde réel que la technologie blockchain est sur le point de résoudre.

Par conséquent, DOGE doit avoir plus de catalyseurs pour réussir de manière cohérente. Elon Musk et d’autres célébrités ne peuvent pas tout faire.

Mises à niveau à venir et ce qu’elles signifient pour DOGE

Il est sûr de dire que DOGE a considérablement ralenti. Mais cela n’a pas ralenti les développeurs Dogecoin. Ils sont tous prêts à déployer une mise à niveau assez étendue pour la crypto-monnaie.

Le développeur Patrick Lodder a présenté ces deux propositions, dont la première ajoute une multitude de fonctionnalités utiles incluses dans d’autres blockchains telles que Bitcoin. La deuxième proposition comprend des frais de transaction considérablement réduits qui réduiront les frais moyens de 99 %, entre autres.

Ces mises à jour introduiront également un témoin séparé (SegWit) à Dogecoin. SegWit sépare les données utilisées pour vérifier la validité des transactions des autres données, augmentant ainsi le nombre de transactions pouvant figurer dans chaque bloc. Dogecoin ajoute également une fonctionnalité appelée « Vérifier la séquence de vérification » (CSV) qui lui permettra d’augmenter considérablement sa capacité à gérer des volumes de transactions plus élevés. La combinaison de SegWit et CSV ouvrira de nombreuses nouvelles possibilités pour Dogecoin.

De nombreux analystes et développeurs ont déploré le manque d’activité des développeurs sur Dogecoin. Mais ces mises à jour rendront le réseau plus fonctionnel et augmenteront ses capacités, donnant aux fans de la pièce de monnaie de quoi se réjouir.

Les médias sociaux et leur impact sur Dogecoin

Plus que tout autre altcoin, Dogecoin a énormément bénéficié des influenceurs des médias sociaux. Sans aucun doute, cela a conduit à de gros gains pour DOGE. Mais on se demande quelles sont les limites de ce soutien.

À titre d’exemple, Musk était également un grand partisan de Bitcoin. Cependant, il y a quelques mois, il s’est aigri sur la crypto. Ayant déjà acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et l’ayant autorisé comme option de paiement pour Tesla, tout le monde supposait que la romance ne finirait jamais.

Mais, citant des préoccupations environnementales de longue date, Musk a renversé son point de vue sur BTC. “La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement”, a-t-il tweeté. Aucun prix pour deviner ce qui est arrivé aux prix du Bitcoin une fois que ses opinions sont devenues publiques.

La même chose peut arriver à DOGE. Peut-être que Musk n’aime pas les détails d’une mise à niveau ou que son enthousiasme pour l’équipe de développeurs diminue. Plusieurs scénarios possibles pourraient le voir révoquer son soutien. Si l’on se fie à l’histoire, cela entraînera une forte baisse des prix DOGE.

Dogecoin a besoin de plus de catalyseurs

Le succès et la visibilité croissante de Bitcoin depuis son lancement ont conduit de nombreux altcoins à suivre ses traces. On estime que 14% des Américains possèdent actuellement une forme de monnaie numérique comme Bitcoin ou Ethereum. L’argent institutionnel afflue également.

Tout cela se produit parce que ces jetons résolvent des problèmes du monde réel. Certains d’entre eux se concentrent sur les transactions instantanées transfrontalières avec des frais minimes ou nuls tout en offrant une couverture contre l’inflation et un moyen de garder le gouvernement à l’écart de vos transactions financières.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous achetez de la crypto, vous le faites parce qu’elle fournit une certaine forme d’utilité. Dogecoin doit se concentrer sur cet élément afin qu’il puisse soutenir son rallye.

