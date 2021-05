Le développement de McLaren en Formule 1 en 2021 “ pas encore terminé ”

Le directeur technique de McLaren, James Key, a déclaré que son châssis MCL35M était toujours «mûr pour le développement» en 2021.

L’équipe a apporté un nouvel aileron avant et un nouveau plancher au Grand Prix d’Espagne et, alors que Ferrari semblait avoir rattrapé McLaren ce week-end, Key était satisfait de la façon dont les nouvelles pièces ont ajouté au rythme des voitures.

Jusqu’à présent, Daniel Ricciardo et Lando Norris ont conduit l’équipe à la troisième place du championnat des constructeurs, Norris occupant la quatrième place du classement des pilotes après un début de saison impressionnant.

Alors que d’autres équipes se concentrent principalement sur leurs développements en 2022, McLaren dit qu’ils ont plus à venir de leur MCL35M avant de consacrer toutes leurs ressources à la saison prochaine.

Ricciardo en particulier a connu son meilleur week-end avec sa nouvelle équipe jusqu’à présent après les mises à niveau de l’équipe, affirmant qu’il se sentait positif en ayant de «bons problèmes» alors que son rythme s’améliorait au cours du Grand Prix d’Espagne.

«Nous avons modifié l’architecture de l’aile avant, vous l’avez probablement remarqué, ainsi que le sol, où la réglementation est vraiment entrée en vigueur sur le côté du sol – c’est encore un domaine qui est mûr pour le développement, et encore assez brut, »A déclaré Key à The Race.

«Vous voyez en quelque sorte un thème commencer à se développer là-bas, mais il y a encore beaucoup de performances à trouver dans certaines de ces zones plus fraîches, donc je suppose que c’est la première manche, si vous voulez, de ces deux zones de la voiture.

«Nous avons conservé les spécifications que nous avons apportées, nous avons donc mis à jour la voiture avec les nouvelles pièces, ce qui est une excellente nouvelle.

«Un excellent effort de la part de tous les gars de l’aéro et de tout le monde à l’usine pour le concevoir et le faire passer à travers la production, et le processus de production pour l’obtenir ici à temps et donner aux deux pilotes les ensembles dont ils avaient besoin.

«Nous allons piloter ces nouvelles pièces. Et puis nous avons d’autres pièces à venir. Nous n’avons pas encore terminé le 35M. Il y a encore quelques mises à jour à venir, certaines sont encore en phase de conception pour le moment. »

Bien que McLaren n’ait pas fixé de calendrier pour l’ajout de nouvelles pièces à la voiture, il est clair qu’ils prévoient toujours une poussée pour suivre le rythme.

