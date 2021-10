Le développeur abandonné Blue Box dénonce les menaces de mort

Le développeur du prochain titre d’horreur Abandoned, Blue Box Game Studios, a dénoncé les menaces de mort que son personnel a reçues.

Dans un article sur Twitter, la société a déclaré qu’elle faisait face à ce genre de haine depuis « ces derniers mois » et que c’est quelque chose qu’elle a de nouveau traité au cours des « derniers jours ».

Une grande partie de la colère envers Blue Box provient d’une croyance largement répandue selon laquelle le studio travaille sur un titre Silent Hill avec l’éditeur japonais Konami. Cela a commencé lorsque l’équipe a déclaré que Abandoned n’était pas le vrai nom du projet et que le titre final commençait par S et se terminait par L.

Depuis, Blue Box a essayé de démystifier la théorie selon laquelle elle travaille sur un nouveau titre de Silent Hill, mais il est clair que le message n’a pas atteint les crétins envoyant des menaces de mort aux développeurs. La société admet cependant qu’elle a joué un rôle dans cet événement, bien qu’elle ajoute qu’elle ne comprend pas les menaces de mort qu’elle reçoit.

Blue Box a également déclaré qu’elle allait travailler avec les forces de l’ordre afin que ceux qui ont envoyé des menaces de mort au personnel soient traduits en justice.

« Cela nous affecte non seulement en tant qu’équipe, mais tout le monde dans nos environnements », a écrit le développeur.

« D’autres entreprises, familles et tous ceux qui nous entourent. Nous voulons travailler dans un environnement sûr et avec des offres d’emploi à venir à l’avenir, nous voulons également offrir un environnement de travail sûr pour les futurs collègues. Nous ne tolérerons pas cela et nous le ferons prendre des mesures en fournissant aux autorités des adresses IP, des journaux et des séquences de caméras. »

