Le développeur chinois BSN lève un million de séries A pour renforcer sa présence sur le marché mondial

Le développeur chinois BSN lève 30 millions de dollars de série A pour renforcer sa présence sur le marché mondial

Annoncé mercredi, le développeur chinois du réseau de services Blockchain (BSN), Red Date, a levé 30 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par la société hongkongaise Kenetic. Le financement vise à améliorer le développement du réseau, à augmenter le nombre de membres de son équipe et à stimuler l’adoption du marché à travers le monde, indique un communiqué.

Le cycle de financement fermé a également vu la participation de financiers notables, notamment Prosperity7, la branche capital-risque de la deuxième plus grande entreprise au monde, Saudi Aramco, le géant financier suisse, Pictet Group, et l’une des plus grandes banques de Thaïlande, Bangkok Bank.

Le Blockchain Service Network a été lancé au milieu de l’année dernière dans le but de renforcer le développement d’applications décentralisées sur les blockchains publiques et privées. Au cours de la dernière année, BSN a vu des partenariats de blockchain notables, notamment Huobi China, qui fournira des solutions de service DLT, des oracles décentralisés Chainlink et le réseau Cosmos.

Le projet a été lancé sous l’égide du comité de politique économique au niveau du cabinet, de la Commission nationale pour le développement et la réforme, et est en cours d’élaboration sous l’égide du Centre d’information de l’État de Chine.

Le projet vise à introduire des systèmes de blockchain innovants dans les pays en développement afin de combler le fossé en matière d’inclusion financière. S’exprimant sur le récent financement supplémentaire, Jehan Chu, associé directeur de Kenetic, a déclaré que Red Date “utiliserait la blockchain pour aider à favoriser l’inclusion financière et technologique au cours des 50 prochaines années” dans ces pays. Chu a ajouté dans une déclaration à Coindesk,

« Il y a un rééquilibrage de l’infrastructure technologique mondiale qui donne un meilleur accès aux pays sous-développés et sous-représentés. »

Le nouveau financement élargira également les membres de l’équipe travaillant sur BSN afin d’accélérer le lancement de ses ressources de cloud computing, ce qui réduira considérablement les coûts et les obstacles liés à la création d’applications décentralisées (DApps). Yifan He, PDG de Red Date, a déclaré :

“L’âge d’or d’Internet n’a été rendu possible que lorsque le coût de création de sites Web a été réduit à presque zéro.”

Dans une déclaration partagée à BEG, Red Date a également ajouté que le financement serait utilisé pour accroître la présence de BSN sur le marché mondial et sur le marché national également.

