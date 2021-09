Le développeur Cyberpunk 2077 embauche pour un nouveau jeu en monde ouvert

CD Projekt Red, le développeur de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, semble embaucher pour un nouveau jeu en monde ouvert. Tel que rapporté par Gadgetcrutches, une offre d’emploi a été répertoriée sur GameJobs.co pour CD Projekt Red à la recherche d’un concepteur de monde ouvert pour rejoindre le développeur dans son bureau principal en Pologne et “pour remplir notre monde de jeu avec un contenu crédible et passionnant composé de communautés et les événements que les joueurs rencontreront.”

L’offre d’emploi semble être pour le prochain jeu de la série The Witcher, que CD Projekt Red aurait prévu de développer après la sortie de Cyberpunk 2077. Le développeur a également annoncé en mars qu’il ajusterait le flux de travail de son studio pour développer deux franchises en même temps, l’une d’entre elles étant probablement The Witcher. CD Projekt Red a déjà confirmé que The Witcher 3 était la fin de l’histoire de Geralt, donc un nouveau jeu Witcher pourrait mettre en vedette Ciri ou quelqu’un de complètement nouveau.

Les autres possibilités sont que CD Projekt Red se prépare à créer une toute nouvelle adresse IP ou à adapter quelque chose de nouveau. Cette liste d’emplois pourrait également être destinée uniquement à travailler sur les extensions Cyberpunk 2077 qui sont censées sortir ultérieurement.

CD Projekt Red travaille toujours sur les versions PS5 et Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, qui devraient sortir d’ici la fin de l’année mais pourraient glisser jusqu’en 2022.

