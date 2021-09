Le développeur DAO basé à Solana, Grape Network, lève un financement de 0,2 million

Solana (SOL)

Grape Network, développeur DAO basé à Solana, lève 1,2 million de dollars de financement

La résurgence de la blockchain bat toujours son plein, avec plusieurs plateformes de premier plan – et les projets qui en découlent – ​​reçoivent plus d’attention.

Le plus récent sur l’appel est Grape Network – un réseau pour la construction d’une organisation autonome décentralisée (DAO) qui fonctionne sur la blockchain Solana.

Deux tours de financement impressionnants en une semaine

L’objectif de Grape est de permettre aux protocoles de finance décentralisée (DeFi) et aux projets de jetons non fongibles (NFT) de créer plus facilement leurs DAO. Bien qu’il n’ait été lancé qu’il y a cinq mois, il devient rapidement une partie intégrante de la blockchain Solana.

Grape est tellement intégré qu’il a clôturé un cycle de financement de 1,2 million de dollars. Le tour a été mené par Multicoin Capital – une société d’investissement en crypto et blockchain basée à Austin, au Texas. Les autres participants incluent SkyVision Capital, LongHash Ventures et même Solana Capital.

Le récent cycle de financement de Grape intervient après que la société a levé 600 000 $ via une offre d’échange décentralisée initiale (IDO) sur la plate-forme de financement participatif Raydium AcceleRaytor la semaine dernière. L’IDO de Grape était célèbre pour avoir causé une panne sur l’ensemble du réseau Solana qui a duré environ 17 heures.

À l’époque, Dean Pappas, co-fondateur de Grape, avait expliqué qu’ils étaient plutôt satisfaits de la performance de l’IDO. Si la demande des investisseurs pour Grape avait provoqué la chute d’un réseau comme Solana, cela a montré qu’ils sont effectivement sur la bonne voie.

Comme il l’a fait avec son IDO, Grape a clôturé son dernier cycle de financement via une vente symbolique. Papas a déclaré aux sources d’information de l’industrie qu’ils chercheraient à utiliser les fonds pour augmenter et améliorer leurs produits actuels. Pappas a souligné que la demande pour l’ensemble d’outils de Grape a déjà dépassé leurs attentes et qu’ils espèrent améliorer leur main-d’œuvre et leur capacité à gérer la demande et à suivre leur feuille de route de développement.

Grape a déjà enregistré des progrès significatifs avec son outil Grape Access, qui permet aux DAO de fournir un accès aux membres de la communauté en fonction du solde de leur portefeuille. L’outil connecte les clés cryptographiques des utilisateurs à leurs comptes sociaux, identifiant ainsi les vrais contributeurs du réseau et leur déléguant des tâches pour faire avancer l’objectif du DAO.

Projets Solana Faire des chiffres

Grape espère améliorer l’efficacité et la transparence impliquées dans l’exécution des DAO, donnant un avant-goût de plus de choses à venir, Papas a déclaré à des sources d’information que Grape envisage également de lancer un système de paiement intra-DAO qui permettra aux DAO de programmer plus rapidement. Paiements.

Grape n’est pas le seul protocole natif de Solana à avoir levé des capitaux cette année. Plus tôt cette semaine, Orca – un échange décentralisé construit sur la blockchain – a terminé un tour de table de série A évalué à 18 millions de dollars. Le cycle a été dirigé par Three Arrows Capital, avec la participation de Polychain Capital, Solana Capital, Coinbase Ventures, et plus encore.

Orca a expliqué que les fonds seraient utilisés pour améliorer ses solutions de teneur de marché automatisé (AMM) pour la blockchain Solana (SOL). Le projet, qui a moins d’un an, a expliqué qu’il espère se différencier des autres AMM en offrant une meilleure expérience utilisateur.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.