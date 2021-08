Le développeur d’Apex Legends licencié pour des propos racistes et sexistes tenus en 2007

in

Respawn a licencié un développeur principal d’Apex Legends après que certaines de ses remarques passées aient fait surface.

Daniel Z. Klein, qui a travaillé comme lead game designer chez Légendes Apex développeur Respawn, a été licencié après que des articles de blog qu’il a écrits en 2007 aient été découverts. Les messages avaient Klein appelant les femmes « irrationnelles » pour leurs « chromosomes imbéciles », et dans un autre comparant ses voisins africains à des animaux.

Des captures d’écran des articles de blog ont fait le tour le mois dernier, incitant Klein à admettre qu’il les avait écrits et à s’excuser à l’époque.

« Je m’approprie pleinement les choses que j’ai dites et je suis gêné, triste et en colère contre mon jeune moi pour avoir dit ces choses. J’espère qu’il est évident que je ne crois plus à ces choses », a écrit Klein sur Twitter.

Lorsque les publications ont été révélées, EA a déclaré à Fanbyte que son service des ressources humaines enquêtait. Quelques jours plus tard, Klein a été licencié.

Le concepteur du jeu a annoncé la nouvelle dans un long fil Twitter. “J’ai consacré tellement d’énergie à devenir une meilleure personne depuis lors, et en ce moment je suis juste très déprimé parce que j’ai l’impression que je ne pourrai jamais rattraper qui j’étais”, a-t-il déclaré.

«Pour être clair, je ne dis pas qu’EA ou Respawn ont fait quelque chose de fâcheux. Ils étaient tout à fait dans leur droit de me licencier, même si je ne suis pas d’accord avec cette décision.

Enfin, je suis vraiment désolé pour l’équipe Apex. C’est un mal de tête dont ils n’avaient pas besoin. Je connais leurs projets futurs et je suis absolument convaincu qu’Apex a un avenir radieux. Il y a tellement de merde cool à venir. J’aurais juste aimé pouvoir travailler dessus. – Daniel Zenon Klein (@danielzklein) 10 août 2021

Comme l’a noté Fanbyte, Klein a défendu les groupes marginalisés et a amplifié les messages sur leurs luttes.

La nature franche de Klein et ses opinions sur la conception de jeux en ce qui concerne l’équilibre des personnages dans Apex Legends ont probablement contribué à ce que certaines de ces personnes déterrent ses anciens blogs pour le miner.

Néanmoins, il est compréhensible qu’EA – et toute autre société de jeux vidéo aujourd’hui – veuille étouffer cela dans l’œuf avant que cela ne devienne un problème, d’autant plus que son rival Activision Blizzard fait actuellement face à une action en justice massive déposée par l’État de Californie à son encontre pour harcèlement généralisé, sexisme et environnement de travail toxique.