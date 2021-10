Le développeur d’Arizona Sunshine annonce un partenariat avec Oculus VR pour les jeux Deep Silver

Aujourd’hui, Meta (anciennement Facebook) a annoncé des initiatives majeures axées sur son Metaverse. Il a pris la décision choquante de convertir l’Oculus Quest 2 en Meta Quest 2 et a promis d’ajouter des applications 2D et des profils de travail à la plate-forme Quest. Mais honnêtement, les nouvelles les plus excitantes de Connect 2021 concernaient l’arrivée de nouveaux jeux sur la plate-forme.

Outre un portage GTA: San Andreas Quest 2 et d’autres lancements de jeux majeurs comme Blade & Sorcery: Nomad, nous avons appris aujourd’hui que Vertigo Games s’est associé à Oculus (ou Meta) Studios sur cinq prochains jeux VR.

Vertigo Games est un studio très prospère et prolifique, ayant lancé plusieurs des meilleurs jeux Oculus Quest 2 tels que le tireur d’action zombie Arizona Sunshine, le casse-tête familial A Fisherman’s Tale et la simulation de guitare à mains seules Unplugged.

Ce qui rend cette annonce particulièrement excitante, c’est que certains des prochains jeux partenaires d’Oculus incluront « les mondes de jeu préférés des fans de Deep Silver ». Cette marque a publié des franchises comme Saints Row, Dead Island, Metro, Kingdom Come Deliverance et le prochain jeu de combat spatial Chorus.

Arizona Sunshine a déjà couvert l’angle zombie, mais Vertigo Games pourrait profiter de son expertise et l’apporter à une marque plus connue (Dead Island). Un FPS comme Metro Exodus ou un hack-and-slasher comme Kingdom Come se traduirait très bien en réalité virtuelle. Et tandis que Saints Row semble trop rapide et provoque des nausées pour la réalité virtuelle, tout est possible.

La mystérieuse feuille de route de Vertigo Games pour l’avenir de ses jeux VR.Source : Vertigo Games

Bien que Vertigo soit en partenariat avec Meta pour ces jeux, la société nous a assuré que « Le partenariat avec Oculus pour ces 5 jeux n’est pas exclusif. Cela signifie théoriquement que n’importe lequel d’entre eux peut venir sur n’importe quelle plate-forme VR, bien qu’il soit trop tôt pour partager des détails supplémentaires sur les titres ou les plans de la plate-forme aujourd’hui. » Vous pouvez donc acheter le PSVR 2 en toute sécurité et espérer y voir bon nombre de ces jeux à venir, bien que cela ne soit pas confirmé.

Nous ne savons pas encore quand l’un de ces jeux hypothétiques arrivera. Mais Vertigo Games a également annoncé aujourd’hui qu’After the Fall, un jeu de tir coopératif post-apocalyptique se déroulant à Los Angeles, arrivera sur Oculus Quest 2, PC VR et PSVR le 9 décembre. des jeux les plus populaires sur la quête, il est tenu d’attirer beaucoup d’attention des joueurs.

