Le développeur de Bitcoin Core, Samuel Dobson, démissionne de son poste

Après 3 ans, Samuel Dobson, le développeur de Bitcoin Core, a déclaré qu’il n’était plus un mainteneur. Puisque vous ne pouvez pas y consacrer le temps nécessaire, car vous devez vous concentrer sur la fin de votre doctorat.

Pour clarifier, Samuel Dobson, avait un accès direct à la source de la crypto-monnaie sur GitHub, en tant que mainteneur du portefeuille Bitcoin Core. Avec des pouvoirs, pour approuver les mises à jour et apporter des améliorations au logiciel Bitcoin.

Ainsi, dans une série de Tweets, il a cité les raisons académiques de sa démission : « Je démissionne officiellement en tant que mainteneur de Bitcoin Core. Servir en tant que mainteneur au cours des trois dernières années a été un privilège absolu. »

Je me retire officiellement en tant que mainteneur de Bitcoin Core. Servir de responsable du portefeuille au cours des trois dernières années a été un privilège absolu, et je tiens à remercier mon sponsor incroyablement généreux, John Pfeffer (@jlppfeffer) pour son soutien tout au long du processus. /un – Samuel Dobson (@meshcollider) 9 décembre 2021

En particulier, Dobson a également tendu la main à la communauté. Et il a appelé à financer le travail d’autres développeurs qui se consacrent à la maintenance du réseau Bitcoin.

Fait curieux, Samuel Dobson est le deuxième développeur à abandonner Bitcoin Core au cours des deux derniers mois.

Samuel Dobson a quitté l’équipe de développement de Bitcoin Core

Ainsi, Samuel Dobson, décide qu’il est temps de partir : « Cela m’attriste de quitter le poste, mais je ne peux plus y consacrer le temps nécessaire, car j’approche de la fin de mon doctorat. Ce n’est que grâce au soutien de John et de mes backers GitHub que j’ai pu prioriser le travail à temps partiel en Bitcoin ces dernières années. Mais c’est le bon moment pour partir.

Je suis triste de quitter le poste, mais ne peux plus y consacrer le temps nécessaire, à l’approche de la fin de mon doctorat. Ce n’est que grâce au soutien de John et de mes sponsors GitHub que j’ai pu prioriser travailler sur Bitcoin à temps partiel ces dernières années. Mais c’est le bon moment pour partir./2 – Samuel Dobson (@meshcollider) 9 décembre 2021

Soit dit en passant, Dobson a pris le moment de remercier John Pfeffer. En disant cela, cela lui a procuré un « patronage inestimable ».

« Comme vous le savez probablement, John Pfeffer soutient également financièrement de nombreux autres projets et innovations dans l’espace Bitcoin. Alors au nom de toute la communauté, je tiens à remercier encore John pour tout ce qu’il fait pour Bitcoin ! Cela a eu et continue d’avoir un impact tellement énorme.

Ces développeurs vont-ils nous manquer ?

En fait, au cours des deux derniers mois, Bitcoin a perdu deux informaticiens clés :

John Newbery. Il a tweeté qu’il faisait une pause « pour un moment ». Samuel Dobson. Il a tweeté qu’il quitterait ses fonctions pour se concentrer sur la fin de son doctorat.

De même, en octobre, le mainteneur du code Bitcoin Core, Jonas Schnelli, a démissionné, invoquant le stress des risques juridiques croissants pour les développeurs.

Ainsi, selon Bitcointalk.org, les mainteneurs ayant un accès compromis au code Bitcoin ne disposent actuellement que de trois personnes : Wladimir J. van der Laan, Marco Falke et Michael Ford. De plus, il y a deux personnes avec un accès en gage qui ne sont pas des mainteneurs : Pieter Wuille et Hennadii Stepanov.

Enfin, Samuel Dobson, a déclaré : « J’ai beaucoup appris ces dernières années et j’espère que ce n’est pas la fin de mon parcours de développement Bitcoin. Une quantité incroyable de talent est investie dans le développement de Bitcoin et Lightning, et j’ai hâte de voir où cela va.

Je dis au revoir avec cette phrase de Voltaire : « Tous les hommes ont des droits égaux à la liberté, à la prospérité et à la protection des lois.

