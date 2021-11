Le développeur de DC Universe Online crée un MMO Marvel

Dimensional Ink Studios, le studio derrière DC Universe Online, travaille sur un MMO Marvel.

Comme repéré pour la première fois par Eurogamer et le créateur de contenu Twitch Miller, il semble qu’un MMO basé sur les héros de Marvel Comics soit en cours de développement au studio basé à Austin, au Texas. Enad Global 7, la société mère de Dimensional Ink Studios, a publié ses états financiers du troisième trimestre 2021 qui répertoriaient un «nouveau MMO utilisant Marvel IP» sur une liste de projets à venir.

Le développement de ce MMO Marvel est dirigé par Jack Emmert, l’un des principaux esprits créatifs derrière le MMO de super-héros classique City of Heroes. Emmert est également actuellement le responsable de DC Universe Online, il semble donc que Dimensional Ink Studios ait le bon talent derrière tout ce dans quoi ce jeu Marvel se matérialise.

On ne sait rien d’autre sur le MMO Marvel pour le moment, car il n’a pas encore reçu d’annonce appropriée. Vous ne devriez probablement pas encore vous enthousiasmer pour ce jeu, car le rapport financier indique que celui-ci est un projet «à plus long terme». Fondamentalement, une façon élégante de le dire ne se matérialisera probablement pas avant 2023 au plus tôt !

Étant donné à quel point Marvel’s Avengers a été mal reçu, c’est probablement pour le mieux que Dimensional Ink Studios garde celui-ci au four jusqu’à ce qu’il soit bon et prêt. Franchement, nous n’avons pas besoin de situations supplémentaires pour Battlefield 2042 ou GTA Trilogy.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.