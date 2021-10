Le développeur de Dead By Daylight, Behaviour Interactive, a récemment été critiqué après avoir annoncé son implication dans la collection Masters of Horror NFT.

Après une réponse extrêmement négative à l’annonce, Behaviour Interactive a déclaré qu’aucune technologie de crypto-monnaie ne venait à Dead By Daylight.

« Nous entendons et comprenons les préoccupations soulevées par notre communauté concernant les NFT », a déclaré Behaviour dans une déclaration à ForTheWin. « Absolument zéro technologie blockchain existe dans Dead by Daylight. Il ne le sera jamais non plus. Behaviour Interactive ne vend pas de NFT.

Cela ne veut pas dire que la collection Masters of Horror NFT n’implique pas de NFT (c’est juste dans le nom, après tout), juste que la technologie blockchain ne sera pas dans Dead By Daylight. Cette collection NFT permet cependant aux personnes qui y achètent une chance de gagner l’extension Hellraiser Chapter pour le jeu.

Behaviour a travaillé avec Boss Protocol pendant plusieurs mois pour adapter les modèles de jeu à utiliser comme NFT et les a approuvés avant la sortie de Pinhead dans DbD. Les NFT ont une chance d’accorder l’accès au chapitre #Hellraiser de DbD. pic.twitter.com/3ZZKq3uPYN – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 18 octobre 2021

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Dead By Daylight pourrait être supprimé de Steam car Valve n’autorise pas les jeux avec les technologies blockchain sur la plate-forme. Comme le souligne Behaviour Interactive, la collection Masters of Horror NFT ne fait pas partie de Dead By Daylight lorsque vous la démarrez. Prends ça pour ce que tu veux !

Ironiquement, Epic Games a déclaré que les technologies blockchain sont les bienvenues sur sa vitrine, et Dead By Daylight discutait de The Epic Games Store sur Twitter il y a quelques semaines. Mais ne prenez pas cela comme une indication de quoi que ce soit à venir.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des 10 meilleurs jeux vidéo d’horreur