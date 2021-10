Le développeur de Disgaea prépare un nouveau RPG de donjon “Stratégie de survie” pour Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nippon Ichi Software – connu pour des séries comme Disgaea – a annoncé un tout nouveau RPG de donjon “stratégie de survie” sur le thème de l’alimentation pour Switch et PS4. Il sera lancé exclusivement au Japon l’année prochaine le 27 janvier.

C’est intitulé Shikabanegurai no Boukenmeshi et vous oblige à diriger un groupe d’aventuriers hors d’un donjon en combattant des monstres, en rassemblant des matériaux, en cuisinant et en mangeant beaucoup de nourriture. Il y a un créateur de personnage et des emplois (classes de héros), qui “apportent de la variété” à la nourriture proposée.

« Vous pouvez cuisiner des « plats » en combinant plusieurs matériaux qui amélioreront le statut de votre aventurier. ou les utiliser pour augmenter vos statistiques de base dépend de votre expérience et de votre jugement. »

Si nous recevons des mises à jour sur une localisation possible, nous ne manquerons pas de vous en informer. Est-ce que cela ressemble à votre genre de RPG de donjon de stratégie de survie? Laissez un commentaire ci-dessous.