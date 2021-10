Le développeur de Far Cry 6 investit dans des sociétés de crypto-monnaie

Image : Ubisoft

À ce stade, nous espérons tous que nos franchises de jeux vidéo préférées ne se lancent pas dans une merde crypto étrange. Parfois, c’est un espoir vain. Dans le deuxième rapport sur les résultats trimestriels d’aujourd’hui, Ubisoft a déclaré qu’il explorait la blockchain pour les jeux.

La blockchain est un système dans lequel un tas d’ordinateurs font des calculs compliqués pour enregistrer les transactions, pour le dire simplement. La technologie est surtout connue pour produire des crypto-monnaies, des monnaies numériques tristement célèbres pour l’environnement. Selon les économistes, l’intégralité du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire et la plus précieuse, produit suffisamment d’électricité chaque année pour alimenter toute la ville de Londres. C’est une recette pour un désastre environnemental qui semble extrêmement en contradiction avec l’engagement d’Ubisoft de réduire considérablement ses émissions de carbone d’ici 2023.

Selon le rapport d’Ubisoft, la société a récemment investi dans Animoca Brands. Animoca est un studio de jeux vidéo qui développe des jeux utilisant la technologie blockchain. Plusieurs de ses jeux contiennent des éléments tels que des jetons non fongibles (qui sont plus communément appelés NFT et ont également fait l’actualité pour leur empreinte énergétique), avec un jeu permettant aux joueurs de créer leurs propres NFT. Il produit également des jetons fongibles comme monnaie du jeu.

Ubisoft soutient également les initiatives de blockchain via son Entrepreneur Lab en France, et son site Web répertorie plusieurs startups de crypto-monnaie qu’il a soutenues, notamment Horizon Blockchain Games, NonFungible et Crucible. Le rapport sur les résultats mentionne également qu’Ubisoft est un membre fondateur de la Blockchain Games Alliance.

Ubisoft affirme investir dans la blockchain afin que les joueurs puissent être « de véritables parties prenantes de son [game] mondes, ».

« [Blockchain investment] donne également à Ubisoft la perspective de réfléchir aux meilleurs moyens de surmonter les limites initiales de la blockchain pour les jeux en matière de durabilité et d’évolutivité », indique le rapport sur les résultats.

Cependant, la réflexion en elle-même n’a pas beaucoup de sens sans action car le minage de crypto accélère la mort thermique de notre planète. Si Ubisoft traite les problèmes environnementaux de la même manière qu’il traite les rapports de harcèlement sexuel, je ne retiens pas mon souffle pour que l’entreprise prenne les conséquences climatiques au sérieux.