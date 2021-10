Le développeur de HUMANKIND dit que la sortie du silicium d’Apple n’est plus garantie

AMPLITUDE Studios affirme que son titre de stratégie HUMANKIND a rencontré de nombreux problèmes lors du développement de Mac et que la version silicium d’Apple est loin d’être terminée.

Dans un communiqué sur Steam cette semaine, le développeur a déclaré :

Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avions initialement prévu de publier la version pour les Mac basés sur x86 avec la version Windows. Malheureusement, alors que nous travaillions sur cette version, nous avons rencontré divers problèmes de performances et de stabilité. Beaucoup de ces problèmes étaient difficiles à reproduire de manière cohérente dans notre environnement de test. Cela a tellement ralenti le développement et le test des correctifs que nous avons dû retarder la version Mac. Cependant, avec les rapports supplémentaires obtenus grâce à la version bêta que nous avons publiée sur Steam, nous avons bien avancé dans la résolution de ces problèmes. Bien que notre version Mac actuelle soit initialement publiée en version bêta, nous espérons pouvoir publier officiellement cette version peu de temps après.

Le scénario x86 hoquet en version bêta est bien meilleur que les problèmes de la version M1, qui, selon AMPLITUDE, prendra « beaucoup plus de temps que cela » et pourrait ne jamais se matérialiser.

C’est parce qu’ils n’avaient pas « accès à suffisamment d’informations et de matériel avant la sortie » et que même s’ils anticipaient de grands changements en passant d’Intel au silicium d’Apple, ils étaient « néanmoins surpris par l’étendue et la complexité des ajustements nécessaires pour bien faire fonctionner le jeu. » Le calendrier de HUMANKIND est désormais de « plusieurs mois » pour le silicium M1 et Apple, et même dans ce cas, le développeur ne sait pas si les résultats seront satisfaisants. C’est tellement mauvais qu’AMPLITUDE ne peut même pas garantir qu’il y aura un jour une sortie M1.

Le développeur s’est excusé et a déclaré qu’il comprenait si les joueurs voulaient demander un remboursement via Steam, Epic Games Store ou le propre site Web de l’éditeur SEGA.

Cela survient alors qu’Apple a annoncé cette semaine le tout nouveau silicium Apple avec les M1 Pro et M1 Max qui figureront dans le nouveau meilleur MacBook d’Apple, le MacBook Pro (2021).

