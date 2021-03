Le développeur de jeux mobiles Tapinator va lancer le service ‘NFT500’

Tapinator, un éditeur de jeux mobiles coté en bourse basé à New York, a annoncé son intention de lancer un nouveau service de casting par abonnement axé sur les jetons non fongibles, ou NFT, soulignant la popularité croissante de l’art numérique.

Lancé à l’été 2021, NFT500 hébergera une collection de NFT de premier ordre d’artistes numériques et traditionnels que les abonnés pourront «diffuser» à partir de leurs appareils à la maison ou au travail. Le service utilisera également le jeton NFT500 récemment créé, qui permet aux abonnés de bénéficier de l’appréciation du prix de la collection d’art hébergée sur NFT500.

Ilya Nikolayev, PDG de Tapinator, a déclaré que le service d’abonnement est basé sur la prévoyance que les passionnés de NFT à l’avenir préféreraient utiliser un service d’abonnement pour diffuser leur art préféré au lieu de dépenser des sommes incalculables sur leur collection de NFT.

Il expliqua:

«Quand nous regardons plusieurs années, nous imaginons les consommateurs avec des écrans dans leurs maisons affichant de l’art numérique basé sur la NFT. Nous prévoyons qu’une majorité substantielle de ces consommateurs choisiront de ne pas dépenser des dizaines ou des centaines de milliers de dollars en collections NFT, mais utiliseront plutôt notre service d’abonnement basé sur NFT pour mouler des pièces de notre collection sur leur mur. »

Comme d’autres acteurs du marché, Tapinator a reconnu le potentiel de croissance explosif des NFT. Son service d’abonnement permettra aux utilisateurs d’accéder à ce marché en pleine croissance sans avoir à acheter des œuvres d’art originales. Cela dit, le boom du NFT suggère que les amateurs d’art sont prêts à payer une prime pour des pièces haut de gamme. Exemple concret: l’artiste numérique Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple, a gagné 69,3 millions de dollars dans une vente aux enchères NFT pour son œuvre «Everydays» plus tôt ce mois-ci.

Les NFT ont imprégné non seulement l’industrie des arts, mais aussi le sport, les montres de luxe et même le marché des parfums et des parfums. Le marché du NFT aurait augmenté de 299% en 2020, selon une nouvelle étude de nonfungible.com.