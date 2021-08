Le développeur de logiciels change – et son flux de travail aussi

Que fait un développeur de logiciels ? C’est simple : ils développent des applications et des logiciels, n’est-ce pas ? Ce n’est plus aussi simple. Alors qu’auparavant, les développeurs étaient réservés à l’écriture de logiciels – une compétence spécialisée -, ils sont désormais censés collaborer davantage avec l’entreprise. Et cela nécessite de communiquer et de mieux comprendre les différents aspects de l’entreprise dans laquelle ils opèrent.

A propos de l’auteur

Malcolm Ross, vice-président de la stratégie produit et directeur technique adjoint chez Appian.

Le paysage commercial / informatique est en train de changer. Les développeurs doivent désormais communiquer sur les projets de manière claire et facile à digérer, et ils doivent collaborer avec des personnes bien au-delà des limites de la fonction informatique. Heureusement, il existe des outils qui facilitent cette collaboration, et ils changent le visage du codage pour toujours.

L’appétit de changement

Mais pourquoi ce changement se produit-il ? Premièrement, il existe une désillusion généralisée parmi les entreprises qui ont investi massivement dans des logiciels personnalisés qui prennent trop de temps à se concrétiser ou prennent trop de temps à générer de la valeur. Je connais des entreprises qui ont dépensé des centaines de millions de dollars sur des projets qui ont pris des années à être construits, mais qui ont été déçues lorsqu’elles ont finalement été achevées.

Les entreprises ont raison d’être mécontentes lorsqu’un investissement aussi important ne tient pas ses promesses. Le pire, c’est qu’il est souvent trop tard pour redresser le navire lorsque le logiciel est prêt, car les parties prenantes de l’entreprise n’avaient pas suffisamment de visibilité sur le processus de développement tel qu’il s’est produit.

Il est vrai que la capacité de livrer des projets logiciels plus rapidement augmente constamment. Regardez agile, par exemple. L’utilisation de techniques de développement agile au cours de la dernière décennie a permis aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux logiciels en travaillant dans des sprints plus courts et en conduisant des améliorations itératives. Cependant, agile ne fait pas assez pour s’attaquer au problème fondamental au cœur d’une livraison logicielle réussie, qui exprime la logique.

Un logiciel rentable n’est pas seulement une question de délai de commercialisation, il est également essentiel que l’entreprise soit capable d’exprimer ce qu’elle veut et que le développeur soit capable d’exprimer comment il s’y conforme. Et, alors que les entreprises s’appuient de plus en plus sur des logiciels pour gérer leur entreprise, la capacité d’un développeur à parler le langage des affaires, plutôt que simplement la technologie, est importante.

Toutes les mains sur le pont

Un développeur de logiciels traditionnel devait maîtriser l’art de créer des solutions informatiques grâce à une connaissance approfondie de .NET ou de Java. Un développeur de logiciels moderne doit également connaître le fonctionnement de l’entreprise, les dernières réglementations et obligations de conformité dans son pays, sa région et son secteur, et bien plus encore. Cela rend le développement de logiciels plus complexe et un sport d’équipe qui nécessite plusieurs entrées. Heureusement, toutes les parties impliquées dans la livraison d’un projet peuvent désormais chanter à partir de la même feuille de cantiques que tout le monde comprend.

Les développeurs et même les analystes commerciaux ayant peu d’expérience en programmation peuvent désormais utiliser l’automatisation à faible code pour créer et implémenter des logiciels sans être un expert du langage de programmation.

Le low-code est une approche visuelle du développement logiciel. Il résume et automatise le cycle de vie du développement d’applications et réduit la dépendance vis-à-vis du codage traditionnel par les développeurs. Désormais, les outils de création d’applications sont encore plus accessibles aux non-codeurs pour créer des applications logicielles d’entreprise à fort impact.

Mais si le low-code a aidé toute l’entreprise à voir sous le manteau du magicien, le rôle d’un développeur de logiciels est-il en train de devenir obsolète ? Le rôle du développeur évoluera, au lieu de disparaître complètement. Alors qu’auparavant, ils étaient isolés et largement impliqués dans le travail tactique de développement de produits pour l’entreprise, les développeurs peuvent désormais être mieux intégrés et plus stratégiques.

Et tandis que .NET et Java continueront à exécuter des applications logicielles, une plate-forme d’automatisation à faible code deviendra de plus en plus l’outil préféré. Cela rendra le codage plus rapide et plus collaboratif, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde.

Le low-code n’est pas une nouvelle approche, mais l’élan massif vers la transformation numérique s’est avéré être un catalyseur ces dernières années. Selon Gartner, 75 % des grandes entreprises utiliseront au moins quatre outils de développement low-code pour le développement d’applications informatiques et les initiatives de développement citoyen d’ici la fin de 2025. L’adoption de l’automatisation low-code est en augmentation et les personnes chargées de développer le le logiciel évoluera tout aussi rapidement.

Prendre place à table

Le changement dans le développement de logiciels et la dépendance accrue aux outils numériques dans de nombreuses entreprises contribuent à l’essor du technologue d’entreprise. Ceci est important car les décisions technologiques seront désormais mieux comprises pendant le développement, et pas seulement après le déploiement. Pendant ce temps, les développeurs se concentreront davantage sur la fourniture de résultats commerciaux via la technologie, au lieu de s’enliser dans la lourde responsabilité d’un codage ligne par ligne ardu.

Il s’agit d’une collision ou d’une harmonisation de mondes qui existaient autrefois en parallèle. Désormais, la procédure de développement de l’application dispose des synergies nécessaires pour donner la priorité aux résultats sans être entravée par la logistique. Low-code signifie que le code lui-même ne gênera pas et que l’ensemble de l’entreprise peut comprendre le processus et être impliqué dans l’amélioration du logiciel et l’adapter aux objectifs dès le départ. L’équipe de gestion informatique fait désormais partie intégrante de l’entreprise. Maintenant que tout le monde peut parler la même langue, rien ne se perd dans la traduction, et chacun a une visibilité claire du projet à chaque étape.

Expérimenter le changement

Alors que tout change si rapidement, par où un développeur doit-il commencer ? Eh bien, une partie essentielle pour voir les avantages de l’automatisation à faible code est de l’expérimenter de première main. Certains seront sceptiques au début, mais ce n’est pas seulement un changement de codage ; c’est un changement dans la façon dont la technologie se rapporte au reste de l’entreprise. Ce changement est inévitable ; nous connaissons depuis des années l’inefficacité du développement de logiciels isolément. Tout le monde y gagne dans un monde où les applications arrivent plus rapidement sur le marché.

Le low-code devrait passer d’une méthode de livraison de niche au mode de développement de choix en entreprise cette année. La capacité de travailler de cette nouvelle manière permettra aux développeurs et aux équipes informatiques de gagner en pertinence dans les fonctions clés de l’entreprise. Il est temps que l’ensemble de l’entreprise s’implique dans le développement d’applications. C’est un gagnant-gagnant à tous points de vue.