Le développeur de logiciels de musique Synchtank annonce une série A de 5,8 millions de dollars

La plateforme de gestion des droits de musique et de divertissement et de comptabilisation des redevances Synchtank a annoncé l’achèvement d’une série A de 5,8 millions de dollars.

Synchtank, dont le siège est à Londres, qui a levé 650 000 $ en financement de démarrage au moment de ses débuts en 2011, a dévoilé la série A de plusieurs millions de dollars via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à DMN. Octopus Ventures (qui est également basé à Londres) a mené le tour de table de 5,8 millions de dollars, avec le soutien « de la direction et des actionnaires existants ».

De plus, 2020 a vu Synchtank – qui compte comme clients Warner Music Group, la NFL et « la majorité des studios hollywoodiens » – recevoir 750 000 $ en capital d’amorçage « de la direction, des actionnaires et de Juno Capital Partners », pour un total d’environ 6,6 millions de dollars. soulevées au cours de l’année écoulée. De plus, des cadres supérieurs ont déclaré que l’investissement d’Octopus Ventures « marquait le début d’un partenariat financier en cours ».

Le Synchtank, vieux de dix ans, a l’intention d’utiliser cette dernière aubaine « pour renforcer son équipe, améliorer et étendre les services et fonctionnalités existants, et étendre sa présence client au-delà de l’Amérique du Nord et de l’Europe », selon le texte, en plus d’élargir « rapidement » l’existant » plans de déploiement.

De plus, Synchtank, qui offre un stockage de données basé sur le cloud et un « marquage automatisé des métadonnées », pour ne citer que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités, consacre une partie importante du message d’annonce à souligner l’idée que la valeur de la musique IP a « monté en flèche », avec « des milliards de dollars affluent chaque mois dans des contrats à succès.

« Mais alors que ce nouvel écosystème est sur le point de propulser les revenus à des niveaux records », maintient Synchtank, « il a également créé des défis sans précédent pour ceux chargés de gérer les droits sous-jacents et de donner un sens à une explosion de données provenant de canaux de distribution sans fin. »

S’adressant à l’augmentation de son entreprise dans un communiqué, le PDG de Synchtank (et consultant en technologie NPR), Rory Bernard, a déclaré en partie : Entreprise.

« Nous sommes ravis de travailler avec Octopus avec leur concentration et leur engagement sur une stratégie à long terme dans l’entreprise, en finançant non seulement ce tour de table en cours, mais aussi en construisant d’autres tours de financement alors que la croissance de la musique, des médias et de la diffusion continue d’exploser, présentant une richesse d’opportunités », a terminé le directeur de Synchtank, qui dit qu’il « voit une demande croissante » pour des fonctionnalités à la fois du côté de la musique et des médias.

Bien que plusieurs milliards de dollars aient atteint l’espace de la musique IP depuis le début de 2020, le boom des ventes – ainsi que les sommes énormes que les catalogues rapportent – montre peu de signes de ralentissement.

À eux seuls, octobre et novembre 2021 ont conclu des accords impliquant le travail du batteur de Toto Jeff Porcaro, du vétéran auteur-compositeur-producteur Dallas Austin, du créateur de Never Too Much Luther Vandross et de l’auteur-compositeur « Will You Love Me Tomorrow » Gerry Goffin, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pendant ce temps, le domaine de David Bowie, Bruce Springsteen et Sting seraient en train de négocier leurs propres ventes par catalogue, avec une valeur cumulée (basée sur des estimations ; les accords n’ont pas été finalisés) de bien plus de 500 millions de dollars.