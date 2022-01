Le développeur de Mass Effect Bioware dit qu’il adopte le travail à distance

« Puisque je ne dois pas aller au bureau, je m’envole dans l’espace ! » Capture d’écran : BioWare

Alors que la pandémie en cours continue de perturber la vie telle que nous la connaissons, d’autant plus que la variante omicron alimente une augmentation des infections à covid confirmées, le développeur BioWare prévoit d’adopter une philosophie de travail à distance.

Dans un article de blog discutant de l’état de BioWare, le directeur général du studio, Gary McKay, a déclaré que les défis présentés par covid-19 ont amené le développeur à reconsidérer à quoi ressemble le travail de ses employés. Ce réexamen a conduit BioWare à adopter une approche hybride du travail, ce qui signifie que le studio offrira aux travailleurs plus de flexibilité quant à l’endroit où ils vivent et à la fréquence à laquelle ils se rendent dans un bureau.

« Notre objectif est de nous pencher sur les choses que tout le monde aime dans le travail à domicile, tout en donnant aux gens la possibilité de retourner au bureau avec plus de flexibilité », a déclaré McKay. «À l’avenir, nous aurons de nouveaux défis avec une approche hybride du travail et nous nous concentrons sur les nouvelles technologies qui aideront à maximiser la collaboration et la communication entre les personnes sur site et à distance.»

McKay a poursuivi en disant que BioWare n’exigera plus que les employés déménagent dans ses sites d’Austin ou d’Edmonton. Au lieu de cela, le studio commencera à « rechercher de nouveaux talents de n’importe où en Amérique du Nord » à l’avenir.

BioWare ne serait pas le premier studio à adopter ce qui équivaut à une option permanente de travail à domicile. En décembre 2020, Square Enix a rendu ses propres logements de travail à domicile, initialement adoptés pour la pandémie, disponibles en permanence pour les employés. Pendant ce temps, la filiale de Square et le développeur de Marvel’s Guardians of the Galaxy, Eidos Montréal, sont passés à une semaine de travail de quatre jours en octobre 2021. Le développeur Nesting Games, un nouveau studio composé d’anciens employés d’Ubisoft, propose également des options de travail à distance complètes et partielles pour ses employés. C’est une bonne chose pour l’industrie et une direction dans laquelle tous les studios devraient aller.

Pour couronner le post de blog, BioWare n’a pas fourni de nouveaux détails sur les projets Dragon Age et Mass Effect en cours de développement. McKay a cependant déclaré qu’il « voyait un travail incroyable de la part des deux équipes ».