Le développeur de Metroid Dread, MercurySteam, annonce son prochain jeu, nommé « Project Iron »

Si vous vous demandez ce que fait le développeur MercurySteam Terreur Metroid est disponible sur la Nintendo Switch, il semble qu’un tout nouveau jeu soit déjà en préparation.

Le studio espagnol s’associe à Digital Bros et sa division d’édition 505 Games pour un nouveau titre nommé « Projet Fer« . Il est décrit comme un tout nouveau RPG d’action à la troisième personne se déroulant dans un monde sombre et fantastique.

Le titre bénéficiera d’une « version mondiale multiplateforme » et l’investissement initial de développement du projet s’élève à 27 millions d’euros. Parallèlement à cela, « la propriété intellectuelle du jeu est détenue conjointement par Digital Bros. et MercurySteam à travers la joint-venture MSE & DB SL créée en vertu de la loi espagnole ».

Voici ce que les co-PDG de Digital Bros avaient à dire à propos de cette annonce :

«Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de MercurySteam, un studio éprouvé qui, au fil des ans, a créé de nombreuses IP phénoménales, y compris la récente sortie à succès Metroid Dread en partenariat avec Nintendo. Avec la vision créative et le talent de MercurySteam et la vaste expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s’attendre à un jeu vidéo de haute qualité, captivant et engageant.