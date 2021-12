Le développeur de Metroid Dread travaille sur un RPG d’action dark fantasy pour plusieurs plateformes

Comme Terreur Metroid? Tu n’es pas seul. Le jeu a enregistré des scores remarquables depuis son lancement, la dernière aventure de Samus Aran devant figurer en bonne place sur les listes de jeu de l’année de la plupart des gens. Notre propre Alex Donaldson a adoré la première nouvelle entrée de la saga 2D Metroid depuis plus de 19 ans et a noté que « Dread est à la hauteur de la série et vaut bien le détour ».

Désireux de profiter de l’élan de cette sortie, 505 Games a annoncé qu’il publierait un nouveau jeu du studio derrière Dread, MercurySteam. Ce nouveau jeu – jusqu’à présent uniquement sous le nom de code Project Iron – a un budget de développement initial d’environ 30,7 millions de dollars.

Il n’y a pas trop d’informations sur le jeu pour le moment, mais une annonce de Digital Bros (société mère de 505 Games qui sera copropriétaire de l’IP avec MercurySteam) dit que le titre est une toute nouvelle IP destinée à un multi-. version mondiale de la plate-forme. Cela signifie probablement que vous pouvez vous attendre à ce que le jeu se lance sur consoles et PC – ce ne sera probablement pas une exclusivité Switch, comme l’était Dread.

« Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de MercurySteam, un studio éprouvé qui, au fil des ans, a créé de nombreuses IP phénoménales, y compris la récente sortie à succès Metroid Dread en partenariat avec Nintendo », ont déclaré Raffi et Rami Galante, co-PDG de Digital Bros. , dans la déclaration. « Avec la vision créative et le talent de MercurySteam et la vaste expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s’attendre à un jeu vidéo de haute qualité, captivant et engageant. »

