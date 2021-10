Le développeur de Pokémon GO lance le nouveau jeu AR ‘Pikmin Bloom’ pour iOS

Le nouveau jeu AR tant attendu de Niantic et Nintendo est enfin là. Pikmin Bloom est une application conçue pour « apporter un peu de joie à vos déplacements quotidiens à pied ».

Il s’agit de la deuxième application que Niantic développe en partenariat avec Nintendo. Le premier, Pokémon GO, a été un énorme succès. Plus de cinq ans après son lancement, le jeu a généré un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars. Bien que Pikmin ne soit pas aussi populaire que Pokémon, Pikmin Bloom a une bonne approche pour utiliser la réalité augmentée.

Dans un article de blog, Niantic explique un peu plus ce que sont les Pikmin et le fonctionnement du jeu.

Les Pikmin sont de minuscules créatures ressemblant à des plantes qui existent tout autour de nous mais ne peuvent pas être vues à l’œil nu. Pikmin Bloom vous permet de les voir et d’interagir avec eux. Les Pikmin poussent à partir de semis, et ceux que vous cultivez et cueillez vous suivront partout. Ils adorent le nectar extrait des fruits et, lorsque vous les nourrissez, ils feront germer des fleurs au sommet de leur tête. Il existe de nombreux types différents de Pikmin à rencontrer et avec lesquels interagir dans Pikmin Bloom.

Alors que Niantic a essayé de pousser avec Pokémon GO, il en va de même avec Pikmin Bloom, car le développeur souhaite que les joueurs marchent pour découvrir le jeu.

La chose la plus importante dans Pikmin Bloom est votre marche quotidienne. Au fur et à mesure que vous marchez, vous trouverez des semis Pikmin sur votre chemin, donc plus vous marchez, plus votre équipe Pikmin grandira. Vous pouvez ensuite cueillir les Pikmin des semis après leur croissance. Marchez plus pour vous faire plus d’amis avec Pikmin !