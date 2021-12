Le développeur de Pyschonauts 2 travaille sur de nouveaux projets

Double Fine, développeur derrière Psychonauts 2, acclamé par la critique, a révélé qu’il travaillait désormais sur « plusieurs nouveaux projets ». S’appuyant sur ses plateformes de financement participatif, le développeur a déclaré dans un article https://www.fig.co/campaigns/psychonauts-2/updates/1498 qu’il avait divisé ses équipes afin d’explorer plusieurs nouvelles « idées… » et » styles visuels ».

« Le studio est déjà en train de se diviser en plusieurs équipes et de lancer différents projets qui, nous pensons, vous plairont. Nous aimons l’expérimentation ici à Double Fine. Chaque jeu est une chance d’explorer de nouvelles idées, de nouveaux styles visuels ou gameplay, des émotions et plus encore.

En plus du célèbre studio taquinant de toutes nouvelles expériences, le message indique également qu’il y a encore plus de Pyschonautes 2 à venir. Des ports Mac et Linux très attendus du jeu à la réalisation d’un documentaire composé de six ans de séquences, il semble encore y avoir beaucoup de Pyschonauts 2 à faire le tour.

Compte tenu du succès de Psychonauts 2 et du fait que Microsoft a acquis Double Fine en 2019, il n’est pas surprenant que le studio travaille dur pour créer plus de jeux pour Xbox et PC.

Nous avons adoré le jeu, lui donnant cinq étoiles et déclarant « Psychonauts 2 est amusant, drôle, sincère et gère ses thèmes avec une main habile et douce. »>

Psychonauts 2 est maintenant disponible sur PC, Xbox et Game Pass.