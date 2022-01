Le développeur de Splitgate dit que Halo Infinite les a rendus plus populaires

L’année dernière, l’un des grands succès de l’esport était Splitgate, le jeu de tir en arène de haut vol de 1047 Games. Beaucoup pensaient que Halo Infinite volerait l’élan de Spligate jusqu’en 2022, mais cela ne semble pas du tout être le cas.

Dans une interview avec The Loadout, le président de 1047 Games, Ian Proulx, affirme que la popularité de Splitage a augmenté depuis la sortie de Halo Infinite – en particulier sur les consoles Playstation puisque, eh bien, Halo Infinite n’est pas sur PS4 ou PS5.

« Je suis vraiment content qu’il soit sorti », a déclaré Proulx via The Loadout. « Je pense honnêtement qu’à long terme, Halo Infinite et Splitgate s’entraideront. Je pense qu’il y a tellement de bruit et tellement de batailles royales en ce moment, et qu’elles amènent les gens au genre du jeu de tir d’arène.

Proulx poursuit : « Il y a beaucoup d’enfants qui n’ont jamais joué à Halo, n’est-ce pas ? Il y a beaucoup d’enfants qui n’ont jamais joué à Quake ou Unreal Tournament. Ils n’ont jamais joué à ce genre de jeu. Et les exposer à cela, je pense, est juste une bonne chose pour le genre dans son ensemble. »

Quel que soit le titre que vous préférez, une saine compétition ne fait jamais de mal à personne. Espérons donc que Halo Infinite et Splitgate feraient mieux de s’affronter.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.