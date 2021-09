Le développeur de Star Citizen a des problèmes pour vendre des concepts de navires

L’Advertising Standards Authority (ASA) du Royaume-Uni a demandé au développeur de Star Citizen Cloud Imperium Games de faire la publicité de navires à vendre qui ne sont pas jouables ni même visibles dans le jeu. L’ASA a demandé à Cloud Imperium de clarifier ce que les joueurs achètent réellement lorsqu’ils font de la publicité pour des “vaisseaux conceptuels”, rapporte Eurogamer.

La publicité incriminée a été signalée à l’ASA par Redditor Mazty, qui a publié une capture d’écran de l’e-mail en question et les détails de la plainte à Reddit. L’e-mail exhorte les joueurs à s’engager pour le navire Gatac Manufature Railen avant qu’il ne quitte le magasin de promesses, sans noter que le navire n’existe pas actuellement, sauf en l’appelant un “navire conceptuel extraterrestre”.

Depuis que l’ASA a confirmé que l’e-mail allait à l’encontre du code de pratique publicitaire du Royaume-Uni, Cloud Imperium a ajouté une nouvelle clause de non-responsabilité aux e-mails annonçant les navires d’engagement, en lisant intégralement :

“Le Crusader Ares (Inferno et Ion), A2 Hercules, Genesis Starliner, sont proposés ici en tant qu’engagement de concept de véhicule limité. Cela signifie que le véhicule est en développement mais n’est pas encore prêt à être affiché dans votre hangar ou à voler dans Star Citizen . Il sera disponible en tant que contenu jouable dans un patch ultérieur. À l’avenir, le prix du véhicule peut augmenter et l’assurance à vie ou les extras peuvent ne pas être disponibles. Si vous vous engagez envers un croisé Ares (Inferno et Ion), A2 Hercules, Genesis Starliner, vous recevrez un véhicule de prêt à utiliser dans Star Citizen jusqu’à ce que le Crusader Ares (Inferno and Ion), A2 Hercules, Genesis Starliner, soit inclus dans le jeu. Ce véhicule de prêt sera un véhicule actuellement jouable d’environ similaire taille et/ou fonction au concept de vaisseau promis. Nous proposons des vaisseaux de promesse pour aider à financer le développement de Star Citizen. Le financement reçu de véhicules tels que celui-ci nous permet d’inclure des fonctionnalités plus approfondies dans le monde de Star Citizen. Ces véhicules seront disponibles capable d’obtenir des crédits dans le jeu et/ou sera autrement gagné en jouant dans l’univers final. Ils ne sont pas obligés de commencer ou de réussir le jeu.”