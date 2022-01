Le développeur de Street Fighter Capcom taquine le « développement futur » à l’occasion du 35e anniversaire de la franchise

2022 marque le 35e anniversaire des débuts du jeu original Street Fighter dans les salles d’arcade japonaises en août 1987, et pour célébrer, Capcom a révélé un nouveau logo pour le jalon de la franchise. Capcom a également annoncé le « développement futur » de Street Fighter sur le compte Twitter japonais du jeu, faisant allusion à d’autres projets à l’avenir.

En 2017, Capcom a célébré le 30e anniversaire de Street Fighter avec la sortie de la Street Fighter 30th Anniversary Collection, une collection des 12 principales versions de jeux d’arcade à travers Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter III et la série de jeux Street Fighter Alpha .

Alors que Street Fighter de 1987 a peut-être été le premier jeu de la série, c’est la sortie de Street Fighter II en 1991 qui a ouvert la voie à l’essor des jeux de combat dans les salles d’arcade et sur consoles de salon au début de cette décennie. Le chapitre le plus récent de la franchise, Street Fighter V, a été lancé en 2016 pour les systèmes PS4, PC et arcade, et au fil des ans, il a été mis à jour avec le déploiement des éditions Arcade et Champion.

Les derniers personnages téléchargeables de Street Fighter V sont arrivés l’année dernière pour le jeu, laissant tomber Akira Kazama de Rival Schools et un personnage original du nom de Luke dans la liste du jeu. Les débuts de Luke ont été remarquables, car Capcom a décrit ce personnage comme étant représentatif de « l’avenir » de la franchise.

