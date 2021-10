Toujours triste que nous n’ayons jamais eu un deuxième Freddy contre Jason ? Eh bien, nous pourrions avoir la prochaine meilleure chose: Wes Keltner, co-créateur de Friday The 13th: The Game faisant le clown sur les nouveaux NFT de Dead By Daylight, rival du jeu d’horreur asymétrique.

Behaviour Interactive, le studio derrière Dead By Daylight, se fait malmener sur les réseaux sociaux après avoir annoncé la collaboration Masters of Horror NTF avec Boss Protocol. Fondamentalement, ces NFT permettent aux joueurs de déverrouiller le contenu du jeu dans Dead By Daylight, à savoir le chapitre Hellraiser vient de sortir le 7 septembre, et les gens n’en sont pas satisfaits. Et Keltner non plus.

« J’adore travailler avec la propriété intellectuelle nostalgique des films et réfléchir à des moyens d’en faire des jeux. Je veux réintroduire l’ancienne IP aux nouvelles générations », a déclaré Keltner sur Twitter. « Gagner de l’argent à tout prix n’est pas une grande motivation pour moi. C’est pourquoi nous ne vendrons jamais de NFT basés sur nos jeux/modèles.

De plus, Freddy Krueger est littéralement un tueur dans Dead By Daylight, donc c’est totalement Freddy contre Jason 2, d’accord?

Ce n’est un secret pour personne que Dead By Daylight est de loin le jeu le plus populaire du genre d’horreur asymétrique, et il est facile de comprendre pourquoi. Behaviour Interactive va au-delà pour soutenir la communauté et a accumulé beaucoup de bonne volonté au fil des ans. Cependant, cette décision d’utiliser la technologie blockchain et les NTF a exaspéré les fans, si le ratio ci-dessous est une indication.

Behaviour a travaillé avec Boss Protocol pendant plusieurs mois pour adapter les modèles de jeu à utiliser comme NFT et les a approuvés avant la sortie de Pinhead dans DbD. Les NFT ont une chance d’accorder l’accès au chapitre #Hellraiser de DbD. pic.twitter.com/3ZZKq3uPYN – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 18 octobre 2021

Cette annonce de Behaviour Interactive intervient quelques jours seulement après que Valve a annoncé qu’il n’autoriserait pas les jeux prenant en charge les NTF sur Steam. Alors que le PDG d’Epic Games, Tim Sweeny, a déclaré que l’Epic Games Store autoriserait en effet les jeux avec la technologie blockchain.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

