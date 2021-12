Le développeur démontre à quel point HomeKit pourrait être bon avec la précision de la puce U1 de l’iPhone [Video]

En avril, j’ai écrit un commentaire sur les produits Apple qui devraient bénéficier de la puce U1. Malheureusement, Apple n’était pas d’accord cette année et le seul nouveau matériel qui a obtenu sa puce Ultra Wide Band était l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7.

Même si Apple maintient le contrôle de cette technologie, un développeur a pu créer l’application à distance pour la maison intelligente ultime qui utilise la puce U1 de l’iPhone pour contrôler différents appareils domestiques intelligents simplement en les pointant.

Le développeur iOS Bastian Andelefski m’a dit qu’il avait créé cette application à distance pour la maison intelligente qui utilise la puce iPhone U1 pour contrôler la maison. L’idée est très simple : en utilisant la puce U1, l’iPhone est capable de localiser des points précis de votre maison. Une fois cet emplacement établi, vous pouvez allumer/éteindre les lumières, changer leurs couleurs, etc.

Le « champ de vision » des iPhones en ce qui concerne l’UWB est cependant assez limité, donc pour permettre à l’utilisateur de se déplacer librement, j’ai dû le combiner avec ARKit. Fondamentalement, la puce U1 fournit un emplacement connu dans la pièce et à partir de là, ARKit prend le relais et garde une trace de votre mouvement par rapport à ce point.

« À l’origine, j’ai été inspiré par la façon dont ‘Find My’ vous donne une direction et une distance par rapport à l’appareil que vous recherchez. Si vous redéfinissez le problème de « où est la balise » à « où suis-je par rapport à la balise » et assurez-vous que la balise ne bouge pas, vous obtenez un très bon positionnement en intérieur.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, bien que l’application fonctionne parfaitement et de manière très réactive, Andelefski me dit que ce n’est qu’un prototype. Il a acquis un kit de développement mais dit qu’il ne peut pas expédier aux clients car aucun fabricant ou grande entreprise ne parie sur quelque chose comme ça.

« Les puces sont disponibles (…) mais j’imagine que dans une situation un peu poulette et œuf, la demande pour le matériel est faible car il n’y a pas d’applications qui l’utilisent et il est impossible d’écrire des applications sans que le matériel soit disponible dans les magasins. Donc, en fin de compte, j’ai dû compter sur des kits de développement coûteux et difficiles à obtenir pour jouer avec tout cela. «