Le développeur des sciences de la vie Alexandria étend son empreinte dans la région de Seattle et paie 77,5 millions de dollars pour un terrain à Bellevue

Le président exécutif d’Alexandrie, Joel Marcus. (Photo d’actions immobilières d’Alexandrie)

Alexandria Real Equities, un promoteur immobilier spécialisé dans les sciences de la vie, a acheté une propriété de 5,2 acres à Bellevue, Washington, pour 77,5 millions de dollars. L’achat a été signalé pour la première fois par le Puget Sound Business Journal.

Le président exécutif et fondateur d’Alexandria, Joel Marcus, a refusé de commenter en réponse à une question de ..

Alexandria a acheté la propriété à la société Pine Forest de Bellevue, qui a planifié un grand développement à usage mixte pour le site. C’est dans le quartier de Spring Hill au 1239 120th Ave. NE et à proximité d’une future station de métro léger qui reliera Seattle aux villes de l’est comme Bellevue, qui connaît un boom technologique.

Les bâtiments d’Alexandria abritent les opérations de certaines des plus grandes sociétés de biotechnologie de la région de Seattle, notamment Sana Biotechnology, basée à Seattle, et Seagen, basée à Bellevue. La société développe un pôle des sciences de la vie sur le Mercer Mega Block de près de trois acres à Seattle. Bien qu’elle soit surtout connue pour les sciences de la vie, la société possède également des bâtiments agrotechnologiques et technologiques.

L’espace des sciences de la vie est en demande dans la région de Seattle, avec des locataires recherchant 1,2 million de pieds carrés d’espace et 1,1 million de pieds carrés de développement en cours qui n’ont pas encore de locataire inscrit, selon un récent rapport de CBRE. La région compte environ 9 millions de pieds carrés d’espace de laboratoire et de R&D, avec un taux d’inoccupation de 7,1 %.

Le financement par capital-risque pour les sciences de la vie atteint des niveaux record à l’échelle nationale et dans la région de Seattle. Les entreprises des sciences de la vie de la région de Seattle ont levé 898 millions de dollars au cours des 12 mois se terminant en septembre et 958 millions de dollars au cours des 12 mois précédents, selon le rapport de CBRE. Cela est comparé à 328 millions de dollars il y a deux ans, de septembre 2018 à septembre 2019.