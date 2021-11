Le développeur d’Horizon Forbidden West a déployé beaucoup d’efforts pour rendre le monde plus vivant

Horizon Zéro AubeLe monde de s était l’un de ses meilleurs atouts. Que vous vous promeniez dans des montagnes enneigées en vous émerveillant de ses merveilles mécaniques ou que vous marchiez à travers les plaines en vous esquivant derrière les rochers pour éviter d’être agressé par des machines aviaires, le monde a toujours eu l’impression d’être une partie intégrante de l’expérience de jeu de rôle.

C’est quelque chose que le développeur souhaite s’assurer qu’il reste dans le suivi, Horizon Forbidden West. Dans un nouvel article du blog PlayStation du responsable de la communauté Guerrilla Games, Bo de Vries, nous en avons entendu plus sur ce que le studio fait pour rendre la construction du monde encore meilleure dans la suite, et comment le studio crée un monde crédible dans les deux implantations et environnements.

Un facteur clé pour faire fonctionner le monde harmonieusement vient du pipeline de développement lui-même ; par pièce, plusieurs départements (y compris les artistes narratifs, environnementaux et les concepteurs de quêtes) travaillent tous à l’unisson pour rendre les différentes tribus du jeu identifiables et avoir des comportements et des cultures uniques.

« Chaque détail établit la crédibilité, créant un environnement authentique grâce à la narration visuelle », explique de Vries. « Par exemple, les Nora vivent dans une relative solitude dans la vallée isolée de la Terre Sacrée, ce qui leur rend difficile la communication avec le monde extérieur. En conséquence, ils sont moins avancés technologiquement que les autres tribus et plus méfiants envers les étrangers. Leurs habitations sont faites de bois et de cordes, avec un mobilier minimal autre que ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. »

Espen Sogn, concepteur principal du monde vivant chez Guerrilla, note qu’il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre les détails du monde immaculés et de ne pas submerger le joueur – mais, si c’est bien fait, les récompenses en valent la peine. À cette fin, divers systèmes ont été ajoutés au jeu pour le rendre plus réaliste et plus vivant.

« Chaque PNJ non combattant dans Horizon Forbidden West fait partie d’un système de foule », explique Sogn. « Dans ce système, vous pouvez créer des règles telles que des réactions, des sentiers pédestres et d’autres animations. Nous avons alors aussi le système d’attitude, qui détermine une personnalité. Cela signifie que nous pouvons créer des personnes uniques qui se comportent comme des individus dans le monde. »

Sony Interactive Entertainment et le développeur Guerrilla Games ont récemment retardé Horizon Forbidden West pour 18 février 2022, le repoussant de sa fenêtre de sortie des vacances 2021 précédemment prévue. Le jeu sera lancé sur PS4 et PS5.