Le développeur du système de suivi des vaccins CDC est décédé après des injections de COVID-19 10z viral

Joel Kallman, le développeur du logiciel Oracle APEX de 54 ans qui a conçu le système de suivi des vaccins CDC, est mort deux mois après le premier tir expérimental d’ARNm.

Jovita Moore, une présentatrice de nouvelles d’Atlanta, a développé deux tumeurs cérébrales 12 jours après la deuxième injection expérimentale d’ARNm de Pfizer.

Lisa Shaw, une voix de la BBC Radio âgée de 44 ans, est décédée à l’hôpital après avoir souffert de caillots sanguins après avoir reçu le coup d’AstraZeneca.

Lisa Stonehouse, une Canadienne de 52 ans, a développé des caillots sanguins dans le cerveau et est décédée 12 jours après le tir d’AstraZeneca.

Lynnae Erick, une Canadienne de 50 ans est décédée sept jours après l’injection expérimentale d’ARNm de Pfizer.

Jennifer Gibson, une Canadienne, développe la paralysie de Bell deux semaines après le tir d’AstraZeneca.

Vous n’avez probablement pas vu ces histoires dans vos nouvelles locales, ou si vous l’avez fait, ils ont probablement omis de mentionner qu’ils ont reçu une injection de COVID-19 avant leur mort, nous apportons donc leurs histoires au public dans notre couverture continue de la mort et destruction suite aux injections d’armes biologiques COVID-19.

Joel Kallman : 54 ans, développeur de logiciels Oracle APEX qui a conçu le système de suivi des vaccins CDC, décédé deux mois après la première injection expérimentale d’ARNm

par Le Blog COVID

DELAWARE, OHIO – Un mari, père et développeur de logiciels de longue date de 54 ans est mort alors que les médias grand public et les grandes technologies tentent désespérément de blâmer COVID-19.

M. Joel Kallman a commencé sa carrière chez Oracle en 1996. Il était directeur principal et vice-président du développement logiciel pour la division des technologies serveur de l’entreprise. Il a dirigé l’équipe qui a créé Oracle APEX, une plate-forme de développement d’applications qui rationalise les processus en éliminant le codage complexe et en utilisant une architecture informatique simple.

Les Centers for Disease Control (CDC) se sont associés à Oracle APEX, sous la direction de M. Kallman, pour créer le v-safe After Vaccine Health Checker. V-Safe est un « outil basé sur un smartphone qui utilise la messagerie texte et des enquêtes Web pour fournir des bilans de santé personnalisés après avoir reçu un vaccin COVID-19 ». Le CDC dit dans sa littérature qu’il appelle les personnes qui signalent des effets secondaires graves via v-safe et remplit les rapports VAERS pour ces personnes.

Toutes les données v-safe sont administrées et stockées sur des serveurs Oracle. Becker’s Health IT a signalé des risques de sécurité avec v-safe en décembre. On ne sait pas combien d’Américains sont inscrits au programme v-safe. Mais le CDC a signalé que 1,6 million de personnes s’étaient inscrites au 13 janvier 2021. Un communiqué de presse du 4 mai indiquait que le système contenait plus de 100 millions d’enregistrements.

Joel Kallman Coïncidence, mort ironique

M. Kallman a reçu sa première injection d’ARNm expérimental le 26 mars, selon sa page Twitter. On ne sait pas si c’était Pfizer ou Moderna. Il a félicité son équipe pour avoir créé v-safe dans le tweet.

Le compte Twitter d’Oracle APEX a retweeté M. Kallman deux jours plus tard, se réjouissant davantage de la façon dont ils ont créé la plate-forme v-safe.

M. Kallman n’a tweeté ou re-tweeté quelqu’un que cinq fois de plus, son dernier tweet apparaissant le 29 mars. Il a complètement disparu par la suite.

M. Kallman a publié en moyenne 44 tweets par mois depuis juin 2020, avec un minimum de 13 en août et un maximum de 64 en octobre, selon Social Blade. Il a en moyenne 50 likes par mois au cours de la même période. Il avait -1 tweet et -4 likes en avril 2021. Ainsi, sa disparition est inhabituelle en ce qui concerne ses niveaux d’activité normaux sur les réseaux sociaux.

Le coup expérimental d’ARNm de Moderna nécessite une deuxième dose 28 jours après la première. L’ARNm expérimental de Pfizer demande une deuxième dose après 21 jours.

Cela signifie que la deuxième injection aurait eu lieu entre le 17 et le 24 avril. La soi-disant « immunité totale » aurait alors lieu le 24 mai au plus tard.

M. Kallman est décédé le 25 mai. Il laisse dans le deuil son épouse depuis 27 ans et leur fils de 16 ans.

